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30 марта, 10:15

Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России в Тюмени

Игнат Заздравин
Корреспондент
Биатлонистка Кристина Резцова
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press
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Биатлонистки Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова стали победительницами эстафеты на чемпионате России в Тюмени.

Спортсменки, представляющие команду ХМАО-Югра-1, преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 50,2 секунды, использовав 11 дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Тюменской области-1 (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко), отставшая от лидеров на 24,2 секунды.

Третьей стала команда Московской области (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) — отставание +57,7 секунды.

Чемпионат России. Тюмень.

Женщины. Эстафета.

1. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова) — 1.11.50,2 (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов)

2. Тюменская область-1 (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко) — +24,2 (0+6)

3. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) — +57,7 (0+10)

4. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова) — +2.06,6 (0+5)

5. Свердловская область (Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко) — +2.08,8 (2+14)

6. Белоруссия (Анна Сола, Динара Смольская, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова) — +3.17,5 (1+9)

Биатлон
Екатерина Носкова
Елизавета Каплина
Кристина Резцова
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