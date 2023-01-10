Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«У сборной России по биатлону нет главного тренера и быть не может. Никаких документов центр подготовки не то, что не подписывал, он их даже не получал. Союз биатлонистов кого-то назначил внутри федерации. То есть он может называться главным тренером по метанию тарелочек или по пробежкам Майгурова по утрам. Я не понимаю, что делает союз биатлонистов, как это называется. Главный тренер сборной — эту кандидатуру утверждает министерство спорта, центр подготовки сборных команд России. Это должность тренера национальной сборной Великой страны. То, что сейчас сделал Виктор Майгуров, назначив у себя человека в СБР на зарплату, у них есть спонсор, а потом сказал, что это главный тренер сборной. Можно было бы назвать его Римским Папой одновременно или министром по делам биатлона у себя в федерации. Майгуров очень сильно побежал впереди паровоза, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Не понимаю, зачем это нужно СБР. Есть четкие приказы, как и кого утверждать главным тренером сборной», — сказал Губерниев «СЭ».

С 2011 по 2014 год он являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Ростовцеву 51 год. Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.