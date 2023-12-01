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Сегодня, 12:40

Кубок России по биатлону: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Ханты-Мансийске

II этап Кубка России по биатлону 2023 / 2024 пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Латыпов.
Фото Global Look Press
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II этап Кубка России по биатлону 2023 / 2024 пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 декабря. В программе соревнований: спринты, гонка преследования и масстарт-большой. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций. Время начала — московское.

Расписание II этапа Кубка России по биатлону 2023 / 2024:

1 декабря, пятница

9.00. Спринт 10 км. Мужчины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России

12.00. Спринт 7,5 км. Женщины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России

2 декабря, суббота

9.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России

12.00. Гонка преследования 10 км. Женщины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России

3 декабря, воскресенье

9.00. Масстарт-большой 15 км. Мужчины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России

12.00. Масстарт-большой 12 км. Женщины.
Трансляция: «Матч ТВ» и YouTube-канал Союза биатлонистов России

Биатлон: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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