Кубок России в Ижевске: смотреть трансляцию спринта у женщин

20 января в Ижевске состоится женский спринт 4-го этапа Кубка России по биатлону. Спортсменки будут соревноваться на дистанции 7,5 километра в гонке «Ижевской винтовки». Начало — в 13.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция женского спринта Кубка России в Ижевске пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир стартует в 12.35 мск. Гонку также покажут на официальном YouTube-канале СБР и на телеканале «Матч Планета».

Изучить расписание биатлонного этапа в Ижевске и где смотреть трансляции гонок можно на сайте «СЭ».

18 января россиянка Анастасия Гореева стала лучшей в индивидуальной гонке на четвертом этапе Кубка России в Ижевске. Спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 48 минут и 1,1 секунды.

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