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Кубок Содружества: смотреть трансляцию масс-старта мужчин на этапе в Мурманске

Мужской большой масс-старт в финальном этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Бабиков.
Фото AFP
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Мужской большой масс-старт в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества 2023 / 2024 по биатлону пройдет в Мурманске в воскресенье, 14 апреля. Начало гонок — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за гонками в можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Планета» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 12.50 мск. Также трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале СБР.Для жителей Белорусии эфир гонок покажут на местном телеканале БТ5.

Финальный этап Кубка Содружества стартовал 12 апреля и завершится 14 апреля.

Масс-старт у мужчин представляет собой гонку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Биатлон
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