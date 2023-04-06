Латыпов: «Альтернатива Кубку мира уже есть, но по призовым разница, конечно, большая»

Трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов ответил на вопрос, насколько его мотивируют призовые на Кубке Содружества.

«Всегда мотивирует, в любом случае приятно. Материальный бонус тоже немаловажный, как и сама победа в спорте. Для каждого спортсмена есть мотивация хорошо заработать, это хорошо. Я думаю, альтернатива Кубку мира уже есть, но по призовым разница, конечно, большая. Однако первый год в России проводится по такой системе, когда на Кубке Содружества и на Кубке России есть призовые. Это очень хорошо, радует и мотивирует спортсменов», — приводит Metaratings.ru слова Латыпова.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.