Глава СБР Майгуров: «Было принято решение объединить мужские группы под единое методическое направление Каминского»

Сегодня, 13:02
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал причины объединения мужской команды под общее руководство Юрия Каминского.
«Мы заслушивали тренеров с их планами подготовки и тренировочными планами на методической комиссии Союза биатлонистов России. После их отчетов и планов было принято решение объединить группы под единое методическое направление Юрия Каминского. После этого отдельные спортсмены обсудили эти планы с личными тренерами и тренерами сборной, и кто-то решил готовиться самостоятельно, чему мы никак не препятствовали», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.
Также он объяснил, какова будет роль Сергея Башкирова а тренировочном процессе.
«Он также полноценно участвует в планировании тренировочного процесса. В большей степени он будет курировать тех спортсменов, с которыми он работал до этого, потому что их лучше знает. В команде нет никакого разделения, но за общий результат мы будем спрашивать с Юрия Михайловича», — добавил президент СБР.
Каминский является тренером мужской сборной России по биатлону с 2020 года. В его группе перед сезоном-2023/24 тренируются Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Ильназ Мухамедзянов, Денис Иродов, Александр Корнев и Евгений Емерхонов. В группу Башкирова входят Максим Цветков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Олег Домичек и Иван Колотов.
Российские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.