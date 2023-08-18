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Сегодня, 13:02

Глава СБР Майгуров: «Было принято решение объединить мужские группы под единое методическое направление Каминского»

Алина Савинова
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал причины объединения мужской команды под общее руководство Юрия Каминского.

«Мы заслушивали тренеров с их планами подготовки и тренировочными планами на методической комиссии Союза биатлонистов России. После их отчетов и планов было принято решение объединить группы под единое методическое направление Юрия Каминского. После этого отдельные спортсмены обсудили эти планы с личными тренерами и тренерами сборной, и кто-то решил готовиться самостоятельно, чему мы никак не препятствовали», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Также он объяснил, какова будет роль Сергея Башкирова а тренировочном процессе.

«Он также полноценно участвует в планировании тренировочного процесса. В большей степени он будет курировать тех спортсменов, с которыми он работал до этого, потому что их лучше знает. В команде нет никакого разделения, но за общий результат мы будем спрашивать с Юрия Михайловича», — добавил президент СБР.

Каминский является тренером мужской сборной России по биатлону с 2020 года. В его группе перед сезоном-2023/24 тренируются Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Ильназ Мухамедзянов, Денис Иродов, Александр Корнев и Евгений Емерхонов. В группу Башкирова входят Максим Цветков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Олег Домичек и Иван Колотов.

Российские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/maigurov-bylo-prinyato-reshenie-obedinit-muzhskie-gruppy-pod-edinoe-metodicheskoe-napravlenie-kaminskogo-275278/
Биатлон
Виктор Майгуров
Сергей Башкиров
Юрий Каминский
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