Реконструкция биатлонного стадиона в Антхольце приостановлена

Работы по реконструкции биатлонного стадиона в Антхольце приостановлены из-за перезапуска тендера, сообщает Insidethegames.

Изначально тендер на работы выиграла компания Unionbau, но позже результаты были аннулированы административным судом Больцано после апелляции со стороны Gasser/Ploner. Теперь тендер будет перезапущен. Мэр комунны Разен-Антхольц Томас Шустер обещает, что все работы будут завершены в срок — к 2025 году.

На арене пройдут соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026 в Милане. По плану на стадионе также намерены построить новые подъездные и тренировочные площадки под стадионом и установить более современный аппарат по производству искусственного снега.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.