Ростовцев: «Уровень устойчивости винтовки стал в два раза ниже. Отсюда у нас и проблемы в стрельбе»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) с полномочиями главного тренера Павел Ростовцев рассказал, в чем заключается план подготовки резерва сборной России на предстоящий сезон.

«Задача в том, чтобы в юниорскую и основную команду приходили спортсмены с определенным уровнем умений. Люди, которые становятся победителями всероссийских и международных стартов порой ни дня не катались классическим ходом и даже не умеют стоять на лыжероллерах в нем. Отсюда проблемы в технике и проблемы переноса веса тела и тактико-технических действий. У нас приходят в команду спортсмены, у которых длина траектории 0,30 секунды до выстрела при удержании на стрелковом тренажере. В свое время у нас этот показатель был 0,10-0,12, а сейчас практически ни у кого нет показателя лучше 0,30. В два раза ниже уровень устойчивости винтовки. Отсюда у нас и проблемы в стрельбе на 60 процентов, непонимание, как стрелять лежа, как работать с ветром и так далее», — приводит Metaratings.ru слова Ростовцева.

Также он отметил, что спортсмены должны не только показывать высокие результаты в молодом возрасте, но и понимать, за счет каких нагрузок эти результаты достигаются.