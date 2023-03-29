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Сегодня, 16:25

Резцова — о состоянии после инфаркта: «Врачи верят, что будет лучше»

Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала «СЭ» о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа.

«Вопрос выписки пока открытый. Но ничего, лечат, капельницы ставят, уколы делают. Состояние стабильное. Ситуация сложная, еще много проблем, но врачи верят, что будет лучше», — сказала Резцова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

За свою карьеру Анфиса Резцова завоевала титул олимпийской чемпионки Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

28 марта РИА «Новости» сообщило о госпитализации 58-летней Резцовой по причине сердечного приступа.

Анфиса Резцова. Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ. В чем причина?
Биатлон
Анфиса Резцова
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