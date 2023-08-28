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Сегодня, 17:10

Шамаев рассказал, как потратит призовые за второе место на летнем ЧМ по биатлону

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, рассказал «СЭ», как потратит призовые, заработанные за второе место в масс-старте на летнем чемпионате мира.

— За второе место в этом масс-старте полагается 12 тысяч евро. Это самые большие призовые в твоей карьере?

— Да, конечно. Больше зараз никогда не зарабатывал. В юниорском возрасте никаких не было. Я их начал зарабатывать только с прошлого года. Но 12 тысяч — это без учета комиссии. Еще же НДС — в Словакии он составляет 19 процентов. Хорошие призовые. Сейчас строю дом с женой. Они не помешают, — сказал Шамаев «СЭ».

Полностью интервью Шамаева читайте на сайте «СЭ»

Дмитрий Шамаев
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