Шамаев рассказал, как потратит призовые за второе место на летнем ЧМ по биатлону

Сегодня, 17:10
Бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, рассказал «СЭ», как потратит призовые, заработанные за второе место в масс-старте на летнем чемпионате мира.
— За второе место в этом масс-старте полагается 12 тысяч евро. Это самые большие призовые в твоей карьере?
— Да, конечно. Больше зараз никогда не зарабатывал. В юниорском возрасте никаких не было. Я их начал зарабатывать только с прошлого года. Но 12 тысяч — это без учета комиссии. Еще же НДС — в Словакии он составляет 19 процентов. Хорошие призовые. Сейчас строю дом с женой. Они не помешают, — сказал Шамаев «СЭ».