Шашилов: «Мы ждем 2026 года. Нам на Олимпиаду надо. Амбиции появились»

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил «СЭ», что хочет собрать полный комплект олимпийских медалей своих воспитанниц.

— Мы ждем 2026 год, — сказал Шашилов «СЭ». — Ни больше, ни меньше. Нам туда (на Олимпиаду) надо. Амбиции появились. Бронзовая есть, серебряная есть. Попробуем выиграть индивидуальную или командную. Загадывать не будем. Как будет, так будет. Народ старается.

— У Ирины Казакевич снова промахи на стойке. Не решается проблема?

— Это нормально по сегодняшней гонке. Ничего страшного. Все будет хорошо. Время есть. Тяжело после Пекина им всем бегать.

— Много сил отдали на олимпийский сезон или мотивация не та?

— Много всего. Мотивация есть. Ее на две Олимпиады хватит. Надо это все пережить и вернуться спокойно, соревноваться. Ногами возвращаемся в те же кондиции. Будем стараться улучшить. Этого мало. Надо быстрее бежать и стрелять

В 1992-м бронзу на Играх в Альбервиле завоевала спортсменка Шашилова Елена Чепикова, в 2022-м серебро на Олимпиаде в Пекине взяли Светлана Миронова и Ирина Казакевич.