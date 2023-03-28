Шевченко: «Муж в стрельбу ни в коем случае не лезет»

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, насколько за год она успела привыкнуть к команде Свердловской области.

«Я девчонок знала и до этого, еще за два года до перехода в биатлон, поэтому у нас с ними все было гладко и спокойно», — приводит Metaratings.ru слова Шевченко.

Также она ответила на вопрос о том, дает ли ей советы супруг, сервисмен сборной России Алексей Шевченко.

«В стрельбу он ни в коем случае не лезет, только подсказывает в функциональном и техническом плане. В основном он нацелен на работу лыж, поэтому ничего лишнего», — добавила спортсменка.

На чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла две гонки — спринт и пасьют.