Слепцова заявила, что все адекватные люди проголосовали за Майгурова на выборах президента СБР

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала переизбрание Виктора Майгурова на новый четырехлетний срок на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Отношусь к переизбранию положительно. Руководителем федерации должен быть бывший спортсмен, потому что он крутился в этой сфере. Он знает, как организовать и как должны быть построены спортивные мероприятия, и как спортсменам будет лучше. Верю ли, что на голосующих оказывалось давление в пользу Майгурова? Думаю, это все слухи. Сегодня было тайное голосование, а в прошлый раз — открытое. Не думаю, что кто-то кого-то подговаривал. Все адекватные люди проголосовали за Виктора Викторовича. Это единственный кандидат, который сейчас может возглавить Федерацию и продвигать наш российский биатлон», — приводит слова Слепцовой Legalbet.

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось, но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.