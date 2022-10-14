Слепцова заявила, что все адекватные люди проголосовали за Майгурова на выборах президента СБР

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Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала переизбрание Виктора Майгурова на новый четырехлетний срок на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
«Отношусь к переизбранию положительно. Руководителем федерации должен быть бывший спортсмен, потому что он крутился в этой сфере. Он знает, как организовать и как должны быть построены спортивные мероприятия, и как спортсменам будет лучше. Верю ли, что на голосующих оказывалось давление в пользу Майгурова? Думаю, это все слухи. Сегодня было тайное голосование, а в прошлый раз — открытое. Не думаю, что кто-то кого-то подговаривал. Все адекватные люди проголосовали за Виктора Викторовича. Это единственный кандидат, который сейчас может возглавить Федерацию и продвигать наш российский биатлон», — приводит слова Слепцовой Legalbet.
На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось, но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.
Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.