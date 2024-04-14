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Биатлон

Сегодня, 15:14

Смольский — о победе в общем зачете Кубка Содружества: «Эмоций нет. Без сил»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал свою победу в общем зачете Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

— Я очень рад, что у нас все получилось. Наши амбиции, наши цели достигаются. Это очень важно. Пока эмоций нет. Без сил. В предвкушении отдыха.

— Боялись, что случится также как в прошлом году, когда болезни помешали бороться за победу в Кубке Содружества?

— Возможно, из-за того, что в прошлом году был этот опыт, мы приняли в этом году определенные меры, смогли подойти к соревнованиям в нормальной форме.

— Многие считали, что эта гонка будет борьбой нервов. В масс-старте твои нервы оказались крепче?

— Возможно. Я еще с утра нервничал, да и по ходу гонки. Понимал, что надо контролировать Эдуарда (Латыпова) и стоя работать так, как я могу.

— Преимущество в 11 очков перед гонкой помогало?

— 11 очков — это очень малое количество баллов, с которыми можно чувствовать себя комфортно. Если нас отделили бы три позиции — это уже больше 11 очков. Все равно было тревожно, нервно. Понимал, что это очень мало. Латыпов очень сильный.

— Каким получился этот сезон?

— Сезон тяжелый, длинный. Он начался в конце августа и закончился только сейчас. Таких еще не было в истории нашего биатлона. Для организма это новый опыт, требуется больше ресурсов.

— С учетом состояния, итоговую победу рассматриваешь как свою заслугу или подарок от Эдуарда?

— У меня были две провальные гонки. Я жалел о том, что в Уфе у меня не получилось. Если бы там в спринте и пасьюте я был бы в десятке, то у меня было бы преимущество больше 60 очков. Так что это не подарок Эдуарда, а работа и конкуренция.

По итогам четырех этапов 27-летний белорус набрал 1167 очков. Вторым в общем зачете Кубка Содружества стал россиянин Эдуард Латыпов (1144), третьим — его соотечественник Александр Поварницын (1006).

Биатлон
Антон Смольский
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