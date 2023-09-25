Спортивный арбитражный суд продлил дисквалификацию Слепова

Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил дисквалификацию российского биатлониста Алексея Слепова, сообщается на сайте РУСАДА.

36-летний биатлонист в феврале 2022 года был дисквалифицирован РУСАДА на один год и уже отбыл дисквалификацию. CAS отменил решение РУСАДА и продлил дисквалификацию Слепову на два года с зачетом отбытого срока. Срок новой дисквалификации стартовал 5 сентября.

Слепов является трехкратным чемпионом Европы. Он начинал карьеру в лыжных гонках, а с сезона-2011/12 перешел в биатлон.