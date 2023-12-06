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Сегодня, 08:29

Третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из-за мороза

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото СБР
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Союз биатлонистов России (СБР) объявил об отмене третьего этапа Кубка России-2023/24 из-за плохих погодных условий в Тюмени.

Соревнования отменены из-за сильного мороза. На данный момент температура в Тюмени составляет минус 21 градус.

Изначально СБР объявил об отмене спринтерских гонок у мужчин и женщин, которые должны были пройти в среду, 6 декабря, но впоследствии жюри соревнований решило полностью не проводить этап из-за низкой температуры.

Помимо спринтов, на этапе в Тюмени должны были состояться индивидуальные гонки (7 декабря) и масс-старты (10 декабря) у мужчин и женщин.

Следующий, четвертый этап Кубка России по биатлону пройдет в Ижевске с 18 по 21 января 2024 года.

Источник: Telegram-канал СБР
Биатлон
Сборная России по биатлону
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