Третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из-за мороза

Сегодня, 08:29
Союз биатлонистов России (СБР) объявил об отмене третьего этапа Кубка России-2023/24 из-за плохих погодных условий в Тюмени.
Соревнования отменены из-за сильного мороза. На данный момент температура в Тюмени составляет минус 21 градус.
Изначально СБР объявил об отмене спринтерских гонок у мужчин и женщин, которые должны были пройти в среду, 6 декабря, но впоследствии жюри соревнований решило полностью не проводить этап из-за низкой температуры.
Помимо спринтов, на этапе в Тюмени должны были состояться индивидуальные гонки (7 декабря) и масс-старты (10 декабря) у мужчин и женщин.
Следующий, четвертый этап Кубка России по биатлону пройдет в Ижевске с 18 по 21 января 2024 года.