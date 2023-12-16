В СБР объяснили судейское решение по спорной ситуации с белорусским биатлонистом

Вице-президент СБР по проведению соревнований Иван Мелихов прокомментировал судейское решение по результату белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

На третьем рубеже Петр Пащенко закрыл три мишени на установке Лазовского. После финиша с результата белоруса было сняты 1 минута 10 секунд. Таким образом, Дмитрий занял четвертое место, хотя финишировал 10-м.

— Как всегда решение по спорным моментам принимает жюри соревнований. Жюри соревнований собралось. Мы проанализировали ситуацию. Сказали, что была перекрестная стрельба. Лазовский потратил 1 минут 10 секунд на рубеже. Это время было снято с его результата.

— Посчитали, что 1 минута 10 секунд?

— Мы не считали. У нас секундомер. Судьи вовремя зафиксировали начало сигнала от Лазовского и тогда, когда он ушел с коврика.

— Но он же стрелял по закрытым мишеням.

— У нас в правилах написано, что выстрелы должны быть направлены в сторону мишеней. Они были направлены в сторону мишеней.

— Разве он должен был дождаться...

— Да, судьи должны были поднять установку, потом перезарядить. Процедура долгая. Он не стал ждать, а стал стрелять.

— Пащенко, который стрелял по установке Лазовского, не дисквалифицировали?

— Пащенко оставшиеся два выстрела сделал по своей установке. Он прошел три круга, которые были указанные непораженными на его шестой установке, — сказал Мелихов.