В СБР отреагировали на то, что биатлонисты рассказывают о своих проблемах в СМИ

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на то, что часть спортсменов рассказывают о возникших проблемах в СМИ. Речь про биатлонистов Евгения Емерхонова, Ильназа Мухамедзянова и Ларису Куклину, которые изначально не попали в список спортсменов на зарплатную ставку Центра спортивной подготовки. Впоследствии ЦСП выделил для СБР пять дополнительных ставок.

— Не смущает, что в итоге спортсмены доходят до СМИ, так как не могут решить вопрос с тренерами и руководством?

— Скажем так, удивляет. Одни спортсмены решали вопрос в диалоге с тренерами, и он был решен внутри СБР. Почему другие предпочли делать это через СМИ? Не знаю, в душу другого человека не залезешь. Видимо, посчитали, что их тренеры эту проблему не решат. Но никаких сигналов с их стороны не было. Повторюсь, как и год назад, мы занимаемся решением этого сложного вопроса.

— По ставкам какое-то обсуждение еще идет?

— Свой первоначальный список мы подали без изменений, предоставив в ЦСП обоснование по каждой позиции, также подали дополнительный из пяти человек. Лично мне абсолютно все равно, кто состоит в штате ЦСП. Если тренер скажет, что этого человека нужно обязательно поставить на ставку, он будет в списке. Если скажет, что он не попадает, но нам очень нужен, мы будем искать выход. Инициатива должна исходить от тренеров, а не от нас. Если я скажу: «Что-то мне нравится Мухамедзянов. Давай-ка я его поставлю в штат», это же будет странно. Мы с ним общались всего два раза в жизни. Для общения со спортсменом есть тренеры. У меня другие задачи.

Правда, в течение сезона я переписываюсь с большим количеством спортсменов по рабочим вопросам. По финансовым, юридическим. Но почему никто из них не написал? Почему тренеры не подняли вопрос? Мы не ограждаем себя от общения ни с тренерами, ни со спортсменами, — сказал Пак «СЭ».

Полностью интервью Александра Пака читайте на сайте «СЭ».