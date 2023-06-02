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Сегодня, 11:45

В СБР прокомментировали судебные иски к организации

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» рассказал о судебных исках к организации.

— В интервью «СЭ» Дмитрий Васильев всколыхнул тему исков к СБР. Речь о том, что президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов подал в суд из-за того, что прошлым летом на конференции был принят новый устав, но в Минюсте РФ зарегистрирован другой. Я так понимаю, это не первый иск, так?

— Напомню, что непримиримые противники Майгурова обещали обратиться в суд еще на самой конференции. Почему нет? Это цивилизованный путь, это право любого гражданина России. Я лишь слегка удивлен, что у них это все тянулось с осени до весны. Конкретно по уставу к СБР было два иска. В удовлетворении иска господину Еслеву суд отказал в мае. А исковые документы у господина Нугманова были приняты только весной. И пока дальше двух предварительных заседаний дело не сдвинулось. Ждем третье. Сможет ли суд хотя бы начать рассмотрение дела по существу? Понятно, что до решения суда мы не комментируем детали процесса.

Конечно, эта тема отвлекает наши юридические, человеческие, прочие ресурсы, особенно когда она сильно подогревается в СМИ. Но мы к этому готовы.

— Пугают ли обвинения?

— Тут все просто. Человек с чем-то не согласен. Он подает в суд. Суд принимает какое-то решение. Но тот же господин Нугманов, прежде чем подать в суд, стучался во все федерации с просьбой поддержать его иск. Поддержала его только Федерация биатлона Санкт-Петербурга и все тот же Еслев. По-моему, красноречивый факт.

— Комментировать изменения в уставе вы не можете?

— Давайте подождем решения суда, — сказал Пак «СЭ».

Полностью интервью Александра Пака читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Пак
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