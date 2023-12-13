Кубок мира по биатлону: расписание соревнований и где смотреть трансляции этапа в Ленцерхайде

Сегодня, 12:30
III этап Кубка мира по биатлону 2023 / 2024 в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет с 14 по 17 декабря. В программе соревнований спринт, гонка преследования и масс-старты. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций. Время начала — московское.
16.15. Женский спринт, 7,5 км
16.15. Мужской спринт, 10 км
14.45. Женская гонка преследования, 10 км
16.40. Мужская гонка преследования, 12,5 км
14.30. Женский масс-старт, 12,5 км
16.45. Мужской масс-старт, 15 км
Трансляцию соревнований в прямом эфире можно смотреть в платном онлайн-сервисе Okko.