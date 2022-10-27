Васильев не видит ничего предосудительного в просьбе IBU оплатить СБР взнос за пропущенный сезон

Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» просьбу Международного союза биатлонистов оплатить СБР взнос за пропускаемый россиянами сезон.

«Не вижу здесь ничего предосудительного. Союз биатлонистов России не исключен из Международного союза биатлонистов. А любой член должен оплачивать взнос. Другой вопрос, что в сторону СБР наложены санкции, но это не отменяет обязательства, которые нужно осуществлять. Звучит странно, но с юридической точки зрения ничего обычного нет», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ».

В IBU отметили, что взнос должен быть оплачен независимо от того, будут ли российские спортсмены принимать участие в соревнованиях в этом сезоне.

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. В конце марта организация объявила о решении приостановить членство СБР и БФБ.