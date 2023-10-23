Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:57

Йоханнес Бе назвал эстафетную команду своей мечты

Алина Савинова
Telegram Дзен

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, как выглядела бы команда его мечты в смешанной эстафете.

«Если брать только действующих спортсменов и не повторяться национальностями, то это были бы Лиза Виттоцци, Ханна Эберг, Йоханнес Бе и Эмильен Жаклен», — написал спортсмен в соцсетях.

Бе-младший является пятикратным олимпийским чемпионом и 17-кратным чемпионом мира. Также 30-летний норвежец четырежды становился обладателем Кубка мира в общем зачете (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23). Всего на его счету 69 побед на этапах Кубка мира по биатлону.

Биатлон
Йоханнес Бе
2
0
Читайте также
Источник сообщил, что Тонали готов признать вину в игре на ставках
Дина и Арина Аверины признались, что им было непривычно посещать очные занятия в МГИМО
Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе
Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СБР назвал дату и место прощания с олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой