Бывший глава IBU получил три года тюрьмы. Его обвиняли в связях с Россией

Норвежский суд признал Андерса Бессеберга виновным в получении взяток, в том числе якобы за сокрытие российских допинг-проб.

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг приговорен норвежским судом к трем годам и одному месяцу тюремного заключения по уголовному делу о коррупции. 78-летний пенсионер признан виновным в получении взяток деньгами и ценными подарками, а также оплаченными услугами проституток и охотничьими поездками в Россию, Австрию и Чехию. Все это, по мнению прокуроров, отец современного биатлона получал за помощь австрийской маркетинговой компании Infront в получении выгодных контрактов, а также за сокрытие положительных проб российских биатлонистов и продвижение Тюмени как места проведения чемпионата мира. Процесс Бессебергом шел с начала нынешнего года и носил исключительно репрессивный характер.

Русская любовь

Бессеберг — это человек, превративший биатлон из зимней падчерицы современного пятиборья в один из самых успешных и популярных видов спорта. За это благодарные преемники и соотечественники отплатили ему обвинениями в коррупции и оглушительным докладом британского юриста Джонатана Тейлора в 2018 году. В этом документе утверждалось, что Андрес систематически получал от России взятки — как бы за свою лояльность в вопросах антидопинга. Хотя не совсем понятно, о какой лояльности может идти речь в свете того, что в российском биатлоне с 2008 года за десять лет произошли десятки допинговых инцидентов. Притом что в сборных других стран со времен финки Кайсы Варис громких дел практически не было.

Сразу после Олимпиады в Пхенчхане Бессеберг поддержал сборную России, которую на фоне допингового скандала лишили флага. А вскоре после этого стало известно, что президент IBU с подачи информатора ВАДА Григория Родченкова обвиняется в сокрытии данных биопаспортов 65 россиян, которые упоминались в украденной базе данных московской лаборатории. За это функционер якобы получил «чемодан с деньгами» (примерно 280 тысяч евро). Сам Бессеберг сразу ушел в отставку, сославшись на преклонный возраст, а с обвинениями было поручено разбираться следователю Тейлору, нанятому новым руководством федерации.

Тейлор вместе с австрийской полицией (штаб-квартира IBU находится в Зальцбурге), используя очень спорный в этой ситуации шпионский метод (прослушку), выяснил, что Бессеберг получил в подарок от россиян несколько наручных часов люксовых брендов (по цене около 20 тысяч евро за штуку), неоднократно ездил в Россию, Австрию и Чехию на охотничьи туры, в которых ни за что не платил. А самое замечательное — забесплатно пользовался услугами проституток. Правда, сам чиновник эти наветы категорически отрицал.

По словам норвежца, у него действительно была любовница в Ханты-Мансийске («девушка по имени Ева, которая работала танцовщицей и любила биатлон»). Однако ни это, ни дорогие подарки (Бессеберг получал их не только от россиян) никак не влияли на антидопинговую политику Международного союза биатлонистов. Возможности скрывать положительные допинг-пробы у Андреса не было (за этим следило ВАДА), а вероятность того, что все 65 якобы спрятанных биопаспортов россиян требовали реакции антидопинговых служб, ничтожно мала. Подозрительные дела в итоге выплыли, и явно не в таком количестве.

Фото Global Look Press

Потребность во внебрачных связях с женщинами

В ходе расследования коррупционных обвинений в адрес Бессеберга и секретаря IBU Николь Реш (ее обвиняли в получении от россиян шкатулки с драгоценностями и бесплатной поездки в Нью-Йорк) австрийская полиция в декабре 2018 года, накануне этапа Кубка мира в Хохфильцене, ворвалась в расположение сборной России. Подозрения не подтвердились, дело закрыли. Но тут проснулись итальянские карабинеры. В феврале 2020-го во время чемпионата мира в Антерсельве они ворвались в гостиничный номер, в котором мирно спали российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев. Никакого компромата снова обнаружено не было. Ну а вскоре с полицейскими пришлось плотно общаться и Андресу Бессебергу.

Из суда над 78-летним стариком в Норвегии устроили настоящее шоу, во время которого постоянно педалировалась «русская тема». При этом единственным российским фигурантом, давшим показания во время слушаний, стал... Григорий Родченков. В ходе слушаний прокурор Марианна Дьюпесланд называла экс-главу IBU «авторитарным и циничным менеджером, который любит транжирить деньги».

«При исполнении обязанностей президента IBU Бессеберг оказался в постоянном переплетении частных интересов. Он использовал президентское кресло для финансирования своего страстного интереса к охоте и покупки сексуальных услуг... У Андерса Бессеберга была выше средней потребность во внебрачных связях с женщинами, которых мы можем считать проститутками», — заявила Дьюпесланд.

Также во время суда активно обсуждалась поездка Бессеберга в охотничий замок Жидлохвице в Чехии в декабре 2016 года. Она была приурочена к празднованию дня рождения Андреса и якобы организована главой компании Infront Фолкером Шмидом за счет австрийского бизнесмена. В качестве доказательства предъявлено фото Бессеберга с охотничьим трофеем — головой убитого дикого барана (муфлона). Прокуроры заявили, что этот вояж стоил не менее 100 тысяч норвежских крон (примерно 8600 евро) в сутки и стал «взяткой» Андресу за его лояльность при подписании контракта с компанией Шмида. Бывший глава IBU эти обвинения отрицал, называя поездку личной и никак не связанной с биатлоном.

Фото Global Look Press

Тревожный период подходит к концу?

Обвинение требовало приговорить Бессеберга к трем годам и семи месяцам лишения свободы, штрафу в миллион крон (более 88 тысяч евро), к конфискации охотничьих трофеев и дорогих часов на сумму 1,45 миллиона крон (около 123 тысяч евро). В итоге Андрес был признан виновным по 9 пунктам обвинения из 11. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации планирует пожизненное отстранение функционера от биатлона и требует выплаты штрафа за 25 лет работы во главе IBU в размере 100 тысяч евро.

«IBU принял к сведению приговор по делу Бессеберга и приветствует завершение судебного разбирательства, которое означает, что очень тревожный период в истории федерации подходит к концу, — говорится в заявлении IBU. — IBU смотрит в будущее и намерен продолжать реализацию реформ, проводимых с 2018 года, которые привели организацию к надлежащему управлению и обеспечили создание лучших условий для спортсменов и болельщиков».

«Бедный Бессеберг. До него до сих пор доносятся следы того, что он дружил с Россией, — заявила в интервью «СЭ» олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. — Так же было с Николь Реш. У нас была единая биатлонная семья. В этой семье были все страны, и все нормально работали и дружили. В какой-то прекрасный момент пришли люди, которым Россия не была нужна, и начали всех выпихивать. Сейчас просто наказывают тех, кто раньше поддерживал отношения с Россией. Просто досталось по накатанной. Про взятки и коррупцию ничего не слышала. Я была спортсменкой, было все здорово».