Российские биатлонисты размочили счет побед в Ижевске. Но белорусы мощнее на старте 2024 года

Итоги четвертого этапа Кубка страны.

Биатлон. Кубок России. 4-й этап. Ижевск

Большой масс-старт, мужчины

1. Антон Бабиков (Башкирия) — 46.03,6 (2)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 27,0 (3)

3. Александр Логинов (Тюменская область) — 39,9 (3)

Большой масс-старт, женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 44.43.6 (1)

2. Полина Шевнина (Московская область) — 1.18,2 (4)

3. Лариса Куклина (ЯНАО) — 1.22,0 (2)

Антон Бабиков выиграл большой масс-старт и стал своеобразным спасителем российского биатлона на этапе Кубка страны в Ижевске. Если бы не он, то все золото этапа в мужских соревнованиях забрали бы белорусские спортсмены. Наши соседи сейчас выглядят сильнее даже без своего лидера.

Белорусский январь

Итоговый счет побед у мужчин в январе — 6:3 в пользу сборной Белоруссии. 2024-й начинался этапом Кубка Содружества в Раубичах, где хет-триком отметился Антон Смольский. Он выиграл связку спринт-пасьют, а также был лучшим в масс-старте.

Дальше команды отправились на чемпионат России в Чайковский и этап Кубка страны в Ижевск, где у белорусов вроде как мотивации должно быть чуть меньше. Дело в том, что на этих соревнованиях гости не получают призовые за хорошие результаты, а в случае побед на стадионе даже не включают национальный гимн. Плюс приболел Смольский, который после успеха в Раубичах больше не выходил на старт.

В Чайковском россияне выиграли личные гонки: Александр Бектуганов неожиданно взял золото в суперспринте, а Александр Корнев — в большом масс-старте. Но в командной гонке белорусская сборная победила с гигантским превосходством — полторы минуты над вторым местом. Плюс бронзу завоевала вторая, можно сказать, резервная команда гостей. Тем не менее чемпионом России в этом виде программы стала сборная Тюменской области, так как белорусы выступали вне зачета.

Этап в Ижевске начался с победы Дмитрия Лазовского в индивидуалке. У белоруса в этой гонке был немного неожиданный конкурент — Никита Поршнев. В начале декабря Поршнев провалил первый старт сезона, а после финиша объявил о завершении карьеры. Решение оказалось поспешным, Никита пропустил остальные гонки в декабре, но вернулся в январе. Индивидуалка в Ижевске показала, что заканчивать 27-летнему спортсмену действительно рано. Он проиграл Лазовскому 1,6 секунды. Спринт подарил главный сюрприз. Молодой белорус Иван Тулатин так разозлился на свой результат в индивидуальной гонке, что исправился в следующем старте и добежал до золота. Для Тулатина это первая крупная победа.

Антон Бабиков. Фото СБР

Закрывал этап большой масс-старт, в котором мог случиться третий успех гостей из Белоруссии. На последний рубеж в лидерах приходили Дмитрий Лазовский и Александр Логинов. Казалось, что именно они разыграют между собой первое место. Однако оба фаворита промахнулись дважды, подарив шанс Антону Бабикову, который проигрывал перед четвертой стрельбой 20 секунд. Чемпион мира сработал надежно и побежал к победе. Лазовский в борьбе за серебро разобрался с Логиновым, у которого на последнем круге мышцы начали тревожить судороги.

Идеальная гонка Сливко

В женских соревнованиях конкуренция сборной Белоруссии заметно слабее. По сути, наши девушки борются только с одной соперницей из соседней страны. В прошлом сезоне этой соперницей была Динара Смольская, которая сейчас находится в декретном отпуске. А нынешней зимой ее заменила Анна Сола, наоборот, вернувшаяся в строй после рождения ребенка. Но Сола, как и лидер мужской сборной Белоруссии Антон Смольский, тоже подхватила какой-то вирус. Она завоевала серебро в суперспринте в Чайковском, а после на старт не выходила, пропустив весь этап Кубка России в Ижевске.

Поэтому в каждой гонке в Удмуртии был новый чемпион, но все являлись представительницами нашей страны. Индивидуалку выиграла Анастасия Гореева. У лучшей биатлонистки по итогам прошлого сезона не все получается на старте нынешнего. В ее активе это лишь вторая победа зимой. Первая случилась в неофициальном старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона. В спринте победу одержала Наталия Шевченко, забравшись на первую строчку в общем зачете Кубка России. Однако пробыла на вершине недолго.

В большом масс-старте практически идеальную гонку провела Виктория Сливко. Тюменке единственной удавалось справляться со стрельбой в снегопад, поэтому уже на третьем рубеже она превосходила преследовавшую ее Ирину Казакевич на 58,5 секунды. На последнем рубеже Сливко могла позволить себе один промах, и она его совершила. Отбежав штрафные 150 метров, Виктория уходила на заключительный круг, когда соперницы еще не начали стрелять. Да и мишени у конкуренток закрывались со скрипом: Казакевич совершила три промаха, Шевнина — два. Заключительный круг Сливко бежала в свое удовольствие, принимая поздравления тренеров на дистанции и раздавая пятюни. После победы Сливко поднялась на вторую строчку общего зачета Кубка России, уступая Наталии Шевченко.

Виктория Сливко. Фото СБР

После этапа в Ижевске у биатлонистов почти трехнедельный соревновательный перерыв. Спортсмены отправляются на сборы, чтобы подготовиться к главному старту сезона — Спартакиаде сильнейших в Златоусте. Она откроется 10 февраля спринтерскими гонками. По установленным правилам в Спартакиаде не смогут принять участие белорусы, которые этого очень хотят. Ведь иначе они останутся без серьезных стартов до марта. Ходят разговоры о том, чтобы допустить наших соседей до гонок в Златоусте, но окончательного решения пока нет.