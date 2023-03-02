«На Кубке IBU бывает, что трасса кривая, стрельбище неподготовленное. В России с этим проблем нет». Интервью с сестрами Кручинкиными

Белорусские биатлонистки — о сезоне без Кубка мира.

На чемпионат России в Ижевск женская белорусская команда приехала без своего лидера — Динары Алимбековой-Смольской. У других представительниц сборной составить серьезную конкуренцию нашим девушкам пока не получается. В том числе немножко теряются в протоколах этой зимой сестры Елена и Ирина Кручинкины. Хотя с российскими стадионами и соперницами они хорошо знакомы. До перехода в сборную Белоруссии в 2018 году они выступали за нашу страну. О возвращении в прошлое и сезоне без Кубка мира Елена и Ирина рассказали в интервью «СЭ».

Раньше на Кубке России бегали в тишину

— Ирин, ты в Ижевске впервые в этом сезоне добралась до «цветов». Почему именно здесь это случилось и почему так долго пришлось ждать?

Ирина: — На предыдущих гонках не удавалась стрельба, хотя ход был неплохой. В Ижевске получилось. Сложилась стрельба и ход, поэтому получился такой результат.

— Хотя в Ижевске, наверное, чаще бывала Лена, так?

Елена: — Да. Мы здесь часто с Димой (Шамаевым, биатлонист сборной Румынии) проводим время. Когда он еще за Удмуртию бегал, я приезжала к нему в гости. Мы в Ижевске тренировались. В межсезонье тоже: то он в Мордовию приезжает, то я в Удмуртию. Так и катаемся между городами.

— Дима не подсказывал, как выступать на его родной трассе?

Елена: — Подсказывал какие-то мелочи. Он знает это стрельбище, эту трассу. Но с моим состоянием сейчас никакие подсказки не помогут. Поэтому я просто ориентировалась по ситуации и делала все, что могу на данный момент.

— Про состояние еще спрошу. Где Дима находится сейчас после чемпионата мира?

Елена: — Он в Румынии с командой, потом поедут на Кубок мира. Писал, что у них полностью растаял снег, из-за чего не могут проводить лыжные тренировки, поэтому уехали в другое место.

— Вы же только начали ездить вместе по Кубкам мира. Не тяжело в разлуке?

Елена: — Мы до этого два года подряд разъезжались на шесть месяцев. Затем он перешел в Румынию, а мы на Кубок мира стали невыездные. Он говорит: «Я перешел в другую страну, чтобы с тобой рядом быть, а ты уехала». Получилось так, что опять разъехались на шесть месяцев. Что теперь поделать? Такая спортивная жизнь.

Ирина Кручинкина. Фото Global Look Press

— Когда увидитесь?

Елена: — Надеюсь, что в начале апреля.

— Что он рассказывает про Кубок мира без российских и белорусских спортсменов и болельщиков?

Елена: — Конечно, обстановка поменялась. Все равно существует напряжение на Кубке мира.

— Наверное, мужские гонки Кубка мира вообще не пропускаешь?

Елена: — Бывает, что пропускаю. Потому что старты Димы ложатся на наши тренировки. Если удается, то смотрим. Даже бывало, что на силовой нам тренер включал на ноутбуке, и мы между подходами на снарядах подходили к монитору, смотрели, как бегут, и обратно уходили на снаряд. В основном следим по «сивидате», так как не всегда есть телевизор. По ней удобнее отслеживать результат спортсмена, который тебе нужен.

— Помимо Димы с кем-то с Кубка IBU еще общаетесь?

Елена: — Иногда переписываемся. Много с кем там общались. В основном спрашиваем: «Как дела?»

Ирина: — Или удачи желаем. Например, Мари Эдер. Следим за ее результатами.

— Заметил, что она и вам комментарии и лайки оставляет, и Анне Соло. Почему так?

Елена: — Мы тренировались с ней в прошлом году. Классная девчонка, целеустремленная. Если нужно, то что-то может помочь, подсказать. Мы, конечно, не сильно владеем английским языком, но какие-то фразы понимали.

— Скучаете по Кубкам мира?

Елена: — Да, я очень скучаю.

Ирина: — Да, хотелось бы там побегать. Но я, наверное, уже свыклась с такой ситуацией. Конечно, скучаешь. Но что делать? Не нужно думать постоянно об этом. Мы здесь тоже боремся, бежим на этих этапах.

Елена: — В России создали хорошие условия и проводят соревнования на высоком уровне. Это лучше, чем вообще без стартов сидеть. Тем более в эти соревнования много вкладывают. Организация стала намного лучше. Сейчас создается хорошее настроение на стартах. Если раньше на Кубок России приезжаешь, то на них никого нет из болельщиков. Просто в тишину бегаешь. А сейчас очень много зрителей, да и сама атмосфера стала совсем другая. Это здорово. Если так продолжится, то будет классно. Для спортсменов важна атмосфера.

Ирина: — Даже на Кубках IBU нет такой организации. И трассу здесь хорошо готовят. На Кубках IBU бывает, что трасса вообще кривая, стрельбище неподготовленное. В России с этим проблем нет.

Елена Кручинкина. Фото Global Look Press

Отвыкли от российских морозов

— У Ирины этот год начался под новой фамилией — Кручинкина-Шаклеина. Почему она двойная?

Ирина: — Мне сказали, что нельзя оставить только Шаклеина, потому что идет начисление очков на фамилию Кручинкина. Надо было перед сезоном ее менять. Поэтому в этом сезоне она двойная, а потом будет фамилия мужа.

— А где ваш муж сейчас находится?

Ирина: — На сборе в Абзаково. Затем поедет в Саранск, где будет спартакиада. Он тренер юношей в красноярской команде.

— Ты съездила в Красноярск летом и сделала пост в соцсетях, где назвала его вторым любимым городом после Саранска. Действительно так понравилось?

Ирина: — Сколько я ни ездила по городам, то не могла отметить тот, который мне очень нравится, кроме Саранска. Это был единственный, который наравне с ним. Саранск — родной, но Красноярск — очень красивый. Там много мест, куда можно съездить. Мне все понравилось.

— А как же Москва, Питер?

Ирина: — Нет. В Питере не понравилось.

Елена: — Мы там были на сборах. Вечно дожди и серость.

Ирина: — А Москва ассоциируется с тем, что мы всегда приезжали туда со сбора на сбор. Ты вечно несешь чехлы, винтовки. Такая суета постоянная.

— Как часто сейчас бываете в Саранске?

Елена: — Мы живем недалеко от Саранска в поселке. Как есть возможность, так приезжаем туда. Только во время пандемии вообще почти не ездили. Уехали в сезон на полгода, затем домой на месяц, а после полгода в летний период подготовки сидели в Раубичах на карантине. В другое время, если есть возможность уехать домой даже на три дня, то всегда ей пользуемся.

— Сказали, что российские старты стали другие атмосфере. Но не возникает ощущения, что где-то вернулись в прошлое: те же трассы, те же соперницы?

Елена: — Бежала сейчас индивидуальную гонку, а на подъеме стояла наш личный тренер — Сапожникова Елена Владимировна, которая нас в Мордовии тренировала. Она начала кричать: «Лена, давай-давай в подъем!» Я потом приехала и сестре говорю: «Как в старые добрые времена». Бежишь, и как будто ничего не поменялось, тот же тренер кричит в подъем. Есть такое, что ты вернулся назад. Но ощущения классные. Ты видишь людей, с которыми раньше общался. Здесь очень много знакомых и тех, с кем мы дружим. Такая атмосфера всегда веселая. С кем-то можешь пообщаться, пошутить, покататься. Поэтому мне здесь нравится. Конечно, хочется на Кубок мира, чтобы это не затягивалось надолго. Понятно, что нужно быть в конкуренции и смотреть на своих соперников, как они бегают. Но то, что сейчас мы имеем, это тоже классно.

— Тренер из Мордовии вас подгоняет на трассе. То есть никаких обид не осталось ни у кого после вашего ухода?

Елена: — Конечно, в начале у нас были разногласия. Но их понять тоже можно, и нас тоже можно. В итоге мы поговорили, все решили и поняли, что действительно так будет лучше. Поэтому сейчас хорошо общаемся. Она нас поддерживает, по трассе подсказывает. Нет никаких обид.

Ирина и Елена Кручинкины. Фото Соцсети

— От морозов не отвыкли? От тех, которые были в Хантах, в Увате?

Ирина: — От тех, которые были в Увате, отвыкли. Потому что все поотмораживали: кто пальцы, кто носы, кто руки. Но потом уже поняли, что нужно утепляться лучше. Стельки подогревающие, мази разогревающие. Мы уже от них отвыкли.

Елена: — Просто когда на Кубке мира минус 10, то все уже начинают утепляться, заклеиваться. А у нас на Кубке России спортсмены бегают в минус 30 так же, как народ на Кубке мира в минус 10. Все равно в Европе зима теплее, чем здесь. И экипировка нужна уже другая, более теплая.

— Есть она у вас в наличии?

Елена: — Пришлось приобрести. Потому что сильно теплых перчаток не было. Купили бафы, носки, стельки с подогревом. В Европе те же стельки с подогревом вообще были не нужны.

— В российском биатлоне произошел из-за морозов небольшой раскол: нужно ли тренироваться и соревноваться в таких условиях. Одна группа не выходила на тренировку в холод, другая — пошла. Вы как проводили это время?

Елена: — Мы ходили. Нам сказали, что можно по желанию. Если был сильный мороз, то мы выходили на классику, чтобы просто какую-то активность набрать. Либо в зал шли. Но в мороз тренировались.

— Остались ли в России любимые стадионы?

Ирина: — Мне больше всего нравится в Ижевске.

Елена: — Да, Ижевск. И, наверное, Тюмень. Еще Ханты, но ненадолго.

— Почему ненадолго?

Елена: — Там тоже классно. Мы туда часто приезжали на вкатку, когда за Мордовию бегали. Под конец уже начинали уставать. Потому что город маленький, сходить там особо некуда. Это сейчас он расширяется, появляются места. Но раньше не было куда сходить, чтобы головой разгрузиться. Еще и холодно часто было.

Какие-то неприятные ассоциации остались с того времени. Поэтому приятных воспоминаний больше от Ижевска и Тюмени.

Елена Кручинкина. Фото Соцсети

План — не откинуться до конца сезона

— В мужских соревнованиях спортсмены вашей команды борются с российскими за призовые места, часто оказываются на подиуме. В женских конкуренцию составляет только Динара Алимбекова-Смольская. Почему так? Где вы в этой борьбе?

Ирина: — У Лены немножко по здоровью проблемы в этом году, поэтому ходом сбавила. Так бы она тоже могла бы конкурировать. У меня со стрельбой не все складывается. При этом вроде бы ход неплохой. Видимо, где-то не доработала в летний период. В каких-то моментах не могу с эмоциями справиться. В принципе, думаю, реально заезжать в призы, бороться за топ-6, просто где-то чуть-чуть не хватает. Пока такие результаты.

— Я так понимаю, что ваша команда решила отказаться от горных сборов в этом году. Не хватает ли их вам?

Елена: — Конечно. Горы дают очень сильную прибавку. Нужно постоянно ездить в горы, чтобы организм адаптировался. Помню, когда мы еще не ездили по Кубкам мира, у нашей мордовской команды было мало выездов в горы. Потом, когда добрались до Кубка мира, организм был в шоке от того, сколько ты высот набираешь. Особенно тяжело в Антхольце, где высота . Адаптироваться было очень сложно к горным этапам. Сейчас мы высотную подготовку снова убрали. Поэтому для адаптации снова нужно будет время. В горы необходимо ездить. Может быть, не так часто, но ездить. Иначе после организму будет очень тяжело на высоте бежать.

— Если посмотреть на ваши результаты, то раньше они были выше у Лены, а сейчас — у Ирины. Лена, что случилось в итоге со здоровьем?

Елена: — У меня начался гормональный сбой. Затем получила травму. Возможно, на фоне этого сбоя. Потому что была усталость, не было сил, но я побежала имитационную тренировку, где подвернула ногу. Сначала думала, что просто подвернула, и все пройдет. Но через неделю она не приходила. Потом мы лежим после тренировки, и я говорю: «Ирин, у меня очень сильно ноет нога». Она отвечает: «У меня тоже». Поехали на снимок. В итоге у меня разрыв связки, а у нее растяжение. А у меня еще и перелом. После перестала тренироваться на ноги, просто делала станок. Подготовка полностью полетела. Я тренировала в основном верхний плечевой пояс. Семь месяцев прошло, но нога все не проходит. На каждом шаге думаешь, как бы правильно поставить ногу, чтобы не было больно. Постоянно терпишь боль, постоянно хромаешь и постоянная усталость. Все это очень тяжело.

— Сейчас в каком ты состоянии?

Елена: — Ни в каком. Я просто выживаю.

— Анна Сола рассказывала эту историю, что сначала одна ногу подвернула, а потом вторая. У вас вообще часто бывают такие совпадения?

Ирина: — Наверное, да. Потому что у нас даже суставы плеча одинаково вылетают. Лена сделала операцию, а я пока нет. Сначала я упала и выбила плечо, а через год Лена.

Елена: — Да, травмы у нас практически всегда одинаковые. Если кто-то из нас заболел, значит и другой заболевает.

Ирина: — Такое происходит через короткий промежуток времени, почти друг за другом.

— Вы связываете это с тем, что у близнецов особая мистическая связь?

Елена: — Нет, совпадение. Просто я бегу на тренировке и подворачиваю ногу, затем через день-два она приходит и говорит: «Смотри». Думаю: «Ну почему так?»

Ирина Кручинкина. Фото Соцсети

— Гормональный сбой произошел на фоне усталости от олимпийского сезона?

Елена: — Это началось еще перед Олимпиадой. Обращалась к врачам, не знала, что со мной. В итоге к Олимпиаде подошла в очень плохой форме, так как не могла ни бегать, ни кататься, ни тренироваться. Было тяжело. Это началось перед олимпийским сезоном.

— Когда вы меняли спортивное гражданство, то говорили, что не могли пробиться в российскую команду. Из причин называли, среди прочего, то, что у Мордовии не было таких возможностей и инвентаря, как у других регионов. Сейчас на вашем текущем инвентаре вы бы смогли пробиться в сборную России?

Елена: — В этом сезоне я бы, конечно, не смогла. Но если бы все было хорошо по здоровью, то, думаю, что да. Посмотрите на результаты в предыдущие годы.

Ирина: — У нас же тогда не было ни инвентаря, ни горных сборов.

Елена: — Просто нас обследовали и говорили, что функционально мы сильные. Но ты не мог реализоваться из-за того, что где-то у тебя лыжи не поехали или соперницы съездили в Сочи на горную подготовку и вернулись, а ты никуда не ездил. Горная подготовка дает большую прибавку к результату.

— Летом чуть ровнее были по результатам, учитывая, что лыжероллеры катят у всех одинаково?

Елена: — Нет, все равно. Многие перед чемпионатом России уезжали в горы. Не все, но кто мог себе позволить. Однако бывало, что даже без горной подготовки мы бегали неплохо.

— Какой сейчас у вас план на остаток этого сезона? Что хотите получить от концовки?

Ирина: — Мне хочется заехать в тройку, взять медаль. Это реально, просто нужно собраться со своими мыслями, показать то, на что ты способен. Хочу показать достойный результат.

Елена: — У меня план просто выжить, не откинуться до конца сезона. Все. Пока с этой задачей справляюсь.