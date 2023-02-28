«Согласились с существующими правилами». Скандал со снятием белорусов с чемпионата России пытаются замять

СБР объяснил, почему в Ижевске биатлонисты из братской республики не стартовали в большом масс-старте.

В российском биатлоне разразился очередной скандал. Виной тому недопуск белорусской мужской команды к большому масс-старту чемпионата страны, прошедшему в минувшее воскресенье в Ижевске. Белорусов сначала определили только в резерв, дав добро на участие только в последний момент, буквально перед стартом. Поэтому неудивительно, что мужская команда братской республики от участия в гонке отказалась. Как следствие, возникла неприятная ситуация буквально на ровном месте, хотя в СБР утверждают — все было в полном соответствии с установленными Министерством спорта РФ правилами соревнований.

Алимбекова в гневе

Напомним, что мужская сборная Белоруссии прибыла на чемпионат страны в близком к оптимальному составе во главе со своим лидером Антоном Смольским. Причем Смольский подошел к соревнованиям в хорошей форме, финишировав третьим в индивидуальной гонке и вторым в суперпасьюте. Да, в итоговых протоколах чемпионата страны белорусы отсутствовали, бронзовым призером индивидуальной гонки был, к примеру, объявлен Карим Халили. Но тут все понятно, для белорусов было важнее поучаствовать в конкурентной борьбе. Да и сильнейшим россиянам от такого соперничества с классными соперниками наверняка было интереснее. Вот только в большом масс-старте обошлось без «братских разборок» на дистанции. Белорусы на старт не вышли.

«Интересно» было смотреть мега-масс-старт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли", — написала в социальных сетях лидер женской сборной Белоруссии Динара Алимбекова-Смольская, не приехавшая в Ижевск из-за последствий травмы и простуды. Понятно, что Динаре очень хотелось поболеть за своего супруга Антона, но, как говорится, не судьба. Хотя явно обиделась не только она, но и многие биатлонные гости из Белоруссии.

СБР

Между Сциллой и Харибдой

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал в социальных сетях, что белорусские друзья сильно расстроились и напряглись: «Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический! Большие начальники России и Республики Беларусь уже вовсю обсуждают проблему недопуска лучших белорусских биатлонистов в большой масс-старт в Ижевске! Уже идет очень большая разборка!»

Что ж, не секрет, что в Белоруссии биатлон действительно любят на самом высшем уровне, да и в нынешних условиях обиды между биатлонистами двух братских республик совершенно ни к чему. Тем более, из-за бюрократии, которая и стала триггером данной неприятной ситуации.

Хотя и Союз биатлонистов России понять, конечно, можно. В конце января в СБР уже обожглись на теме допуска белорусов на первенство России в Рыбинске. Причем скандал также приключился из-за большого масс-старта, куда допускается 60 участников. Туда допустили пять ребят и одну девушку из сборной Белоруссии, вызвав крайнее неудовольствие ряда тренеров российских регионов, в том числе хорошо известного в биатлонных кругах Александра Касперовича. Российские наставники даже написали открытое письмо на имя министра спорта РФ Олега Матыцина, обвинив руководство СБР в грубом нарушении положения о соревнованиях.

Что ж, на сей раз в СБР, по-видимому, решили не нервировать российскую тренерскую общественность и сыграли на опережение. Но все равно не избежали скандала. Оказавшись, образно выражаясь, между Сциллой и Харибдой, то есть в безвыигрышной ситуации при любом решении.

СБР

Биатлон на «птичьих правах»?

«СБР со своей стороны делает все, чтобы, с одной стороны, соблюсти установленные Министерством спорта РФ нормы, с другой — обеспечить максимальную возможность участвовать во всероссийских соревнованиях для спортсменов из дружественной страны. Белорусская федерация биатлона знает о существующих правилах и согласилась участвовать во всероссийских соревнованиях по этим правилам», — гласит, в частности, опубликованное на сайте СБР заявление. Где особо подчеркивается, что жюри действовало в полном соответствии с установленными Министерством спорта РФ правилами соревнований, и подробно рассказывается о ситуации.

Приводим это объяснение: «В субботу вечером, 25 февраля, накануне больших масс-стартов, в которых по правилам могут участвовать не более 60 человек у мужчин и у женщин, были сформированы предварительные стартовые протоколы. У женщин заявленных участниц было менее 60, белорусские спортсменки сразу попали в стартовый протокол и на следующий день, в воскресенье, благополучно стартовали. У мужчин заявленных участников было 78 человек, которые были распределены следующим образом: стартовый протокол — 60 спортсменов Российской Федерации, резервный список — 10 россиян и 8 спортсменов Республики Беларусь. Основной стартовый протокол был сформирован в воскресенье, 26 февраля, в соответствии с правилами за два часа до начала гонок. После подтверждения участия в нем остались 53 российских спортсмена. Свободные семь мест были предложены официальному представителю сборной Беларуси, однако белорусская команда от участия в большом масс-старте у мужчин отказалась».

То есть белорусы все же могли стартовать, однако их демарш тоже объясним. Соревноваться на «птичьих правах», ждать до последнего момента чьих-то отказов им как-то не по статусу. Вот и поступили так, как поступили. Безусловно, вряд ли эта ситуация вызовет серьезный конфликт между российским и белорусским биатлоном, но осадочек, понятное дело, останется. И чтобы не наступать на эти грабли снова и снова, неплохо бы скорректировать правила проведения соревнований с учетом нынешних спортивно-политических условий. Для общего блага.