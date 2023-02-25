«Получилось так, что у нас две медали. Это вообще как?» Уникальный финиш в российском биатлоне

Решение судей, которое устроило всех.

Биатлон. Чемпионат России. Ижевск

Суперпасьют. Женщины

1. Тамара Дербушева (Россия) — 20.34,7 (1)

2. Ирина Казакевич (Россия) — 53,4 (5)

3. Екатерина Носкова (Россия) — 1.00,1 (5)

3. Наталья Гербулова (Россия) — 1.00,1 (3)

Суперпасьют. Мужчины

1. Александр Поварницын (Россия) — 18.27,1 (1)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — 0,8 (3)

3. Карим Халили — 7,6 (3)

На чемпионате страны в Ижевске биатлонисты России и Белоруссии впервые в сезоне выступили в редкой биатлонной дисциплине — суперпасьюте.

За один день спортсменам необходимо стартовать дважды. Сначала проводится квалификация. Участникам предстоит преодолеть три коротких круга по 1,5 километра с двумя огневыми рубежами. В финал выходят 60 сильнейших биатлонистов в квалификации. Здесь уже пять кругов и четыре огневых рубежах. Стартуют спортсмены не все вместе, а по тем отставаниям, которые были в квалификации.

Восторг Гербуловой и Носковой

Не самая обычная биатлонная гонка завершилась еще более необычно. Две спортсменки группы Истомина, две подруги Наталья Гербулова и Екатерина Носкова жестко зарубились за бронзу на последнем круге. Никто не хотел уступать. Борьба шла даже не до последних метров, а миллиметров. Сразу после финиша на табло показали, что эту битву выиграла Носкова — ее поставили на третье место. Но надо было еще посмотреть фотофиниш.

Процедура затягивалась. Итоги просмотра фотофиниша долго не сообщали. В этот промежуток Гербулова уже начала раздавать интервью. В них она говорила, что надеется, что бронза достанется подруге, ведь у нее уже есть медаль в Ижевске — она стала третьей в индивидуальной гонке двумя днями ранее.

Фотофиниш Гербуловой и Носковой. СБР, Фото Telegram

Когда Наталья узнала решение судей, то сразу подбежала к Екатерине и крепко обняла. Победителя в их борьбе определить не удалось, а значит, каждая получит по бронзовой медали.

— В моей спортивной карьере это впервые, — светится Гербулова. — Как говорят: «Добро всегда торжествует». Такого итога не ожидала, потому что только что говорила в интервью, что хотела бы, чтобы Катя заняла третье место. Она моя подруга, а у меня уже есть медаль. И получилось так, что у нас две медали. Это вообще как? Чтобы были две медали — это очень круто, и здорово, что третье место заняла моя подруга.

— Расскажи про последний круг.

— Эта самая тяжелая гонка в биатлоне, потому что нужно стартовать два раза в один день, тем более высокая интенсивность. Если в суперспринте пролог можешь легко пройти, то здесь с пролога нужно работать, потому что тебя преследуют, и в финале старт будет с отставанием. Два раза стартовать — это тяжело. Я после пролога пришла и двадцать минут поспала.

— Каково быть несколько гонок подряд на третьем месте?

— Это шок. Радостно, потому что это призовое место. Конечно, хочется первого места, мы все для этого делаем. Но и третье место — это хорошо, тем более это место заняла с подругой.

— Удавалось до этого показывать такой высокий результат в суперпасьюте?

— Не особо помню. Может быть, была когда-то в призах, но точно не помню.

— Насколько ветер сильно мешал стрельбе?

— Ветер здесь непростой. Стреляешь — он дует в одну сторону, ты бежишь, а он дует в другую сторону. Нужно думать головой. Но какой здесь подход в Ижевске... Он позволяет подумать тебе, потому что он легкий в отличие от других гонок.

Наталья Гербулова. Фото Global Look Press

Похожие эмоции испытывала и Екатерина Носкова

— Думаю, что такое нечасто случалось в истории. Приятно разделить это третье место с моей подругой Натальей Гербуловой, — говорит Носкова «СЭ».

— У тебя что-то подобное в практике было?

— Нет. Это впервые. И думаю, что эта медаль навсегда отложится в моей памяти.

— Каково бороться за медаль на последнем круге со своей подругой?

— На трассе мы все равно все соперницы. Но после финиша — это особые эмоции, которые ты делишь с близким человеком.

— Что говорили друг другу на пьедестале?

— Просто девчонки из группы Шашилова тоже вместе на пьедестале второй раз. Сейчас мы с Натальей на третьем месте. Говорим: «Нужно почаще такое повторять».

— После финиша что думала? Кто, по ощущениям, был первым?

— Вообще непонятно было. Видела, что мы ровно с ней финишировали. И фотофиниш не показал вообще никакой разницы. Это очень здорово.

Победа на родине

С хорошим настроением после женского пасьюта были и спортсменки из группы Шашилова: у Ирины Казакевич серебро, у Тамары Дербушевой золото.

У мужчин раздали привычное количество наград и без фотофиниша. Победу одержал Александр Поварницын. Разобраться с белорусом Смольским на последнем круге ему помогли родные стены. Биатлонист родился в Ижевске и до нынешнего сезона выступал за команду Удмуртии. Поэтому трассу знает очень хорошо. Но эту золотую медаль он принес сборной Тюменской области, в которую перешел в прошлое межсезонье.

— Как удалось победить Смольского на последнем круге? — вопрос к Поварницыну.

— У меня по ходу дистанции было очень хорошее самочувствие. Благодаря этому мне удалось сохраниться на последний круг.

— Сколько шансов давал себе против Смольского?

— Процентов 60 против его 40. Чувствовал, что в порядке.

— Помогли ли родные стены?

— Помогло то, что по этому кругу я часто делал повторную работу. Я примерно знаю, как его проходить. Где лучше добавлять. Наверное, это помогло.

— В чем секрет хорошей стрельбы при таком ветре?

— Я как-то к стойке пересмотрел свою изготовку. Немножко завалился вперед. Поэтому было лучше удержание оружия.

— Как тебе этот формат гонки?

— Мне понравилось. Обычно квалификацию бежать тяжело. Я не такой взрывной, как ребята. 4,5 километра тяжело подойти. Но быстро восстанавливаюсь. Мне на финале всегда лучше бежится, чем в прологе.

Александр Поварницын. Фото Global Look Press

— Как провел время между квалификацией и финалом?

— Поел, отдохнул, переоделся. Минут 10 удалось полежать.

— По стадиону объявляли, что у тебя здесь отец. Говорил ли он что-то перед гонкой?

— Нет. У меня отец знает, как настраивать. Он никогда лишнего слова не скажет.

— Жена что говорит?

— Всегда говорит, что я сильный. Заставляет меня поверить в это. Я часто ною, что у меня ничего не получается. Но благодаря ей понимаю, что все может получиться.

— Удается во время гонки замечать плакаты, которые она готовит к гонкам?

— Когда длинная гонка — да, когда скоротечная — не удается.

— Дополнительную мотивацию не придает?

— Придает, конечно. Особенно когда она в первый раз это сделала. Просто окрыленный бежал по трассе.