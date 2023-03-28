В российском биатлоне появляется новая звезда — бывшая лыжница. Главное, чтобы не сгорела раньше времени

Латыпов вырвал победу на финише гонки преследования, а лыжница Наталия Шевченко продолжает удивлять.

Чемпионат России. Гонка преследования

Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 36.33,8 (4)

2. Никита Поршнев — 1,0 (4)

3. Максим Цветков — 3,3 (1)

Женщины

1. Наталия Шевченко — 33.48,7 (1)

2. Екатерина Носкова — 1.05,4 (3)

3. Виктория Сливко — 1.12,8 (3)

Когда в понедельник в спринте выиграла Наталия Шевченко, было ощущение стреляющей один раз в год палки. Палка, разумеется, не Шевченко, это вообще была такая польская биатлонистка, но — да, закрылась на ноль на двух рубежах, бывает. А затем все встанет на свои места.

Шашилов воспитал звезду?

Каково же было удивление стадиона, когда оказалось, что со своего места Наталия никуда не встала и осталась на первом, посрамив всех тех, кто думал о единичности такого успеха. Шевченко к четвертому рубежу выигрывала у ближайшей преследовательницы полторы минуты, так что могла промазать три раза — и все равно остаться чемпионкой. Уникальная для России ситуация. Или, как Бе, играть с трибунами, прикладывая палец к губам, и потом стрелять. Но для такого пижонства Наталии еще рано.

В итоге Шевченко промахнулась один раз и не смогла сделать «зеро» — сказала, будет мотивация на будущее. Но ее работа на рубеже на фоне промахов всех остальных при в общем-то спокойном ветре — открытие. Причем если на лежках экс-лыжнице пару раз везло с лояльными ханты-мансийскими мишенями, пропавшими габаритами, то на стойках она работала точно по центру, будто стреляла по мишени для лежки. И такие тренировки для Наталии Михаил Шашилов действительно практиковал.

Екатерина Носкова, Наталия Шевченко и Виктория Сливко. СБР

В рубке за серебро выиграла Екатерина Носкова, биатлонистка, которая, наоборот, удачно выступила на чемпионате России по лыжам, взяв бронзу в командном спринте. Все перемешалось в лыжно-биатлонном доме Облонских...

После финиша Шашилов, отвечая на вопрос «СЭ», сказал, что у него на примете есть еще пара лыжниц, которых он хотел бы переучить на биатлонисток.

— Как я это делаю? Это не я (видя проходящих мимо коллег). Ладно, в эстафете хантам помогу, не буду так больше делать (смеется). На Наталию и сегодня надеялся. А как без надежды жить? Благополучно отстреляла, одна стойка получилась вообще прекрасная, мне показали. Если б было четыре ноля, шляпу бы снял. Надо было, надо, раз такая свадьба пошла. Но все хорошо. Никаких секретов нет, человек работает, вникает. Думаю, Елену Валерьевну Вяльбе и сегодня придется поздравлять, у нее опять медаль в биатлоне. Не думаю, что она жалеет о переходе Наталии, мы с ней давно знакомы, разговариваем. Как будут готовы другие — мы всегда к их услугам. Есть наметки, кого можно еще переучить на биатлон. Несколько человек мы не потянем, но кого-то... Надо отдельную группу создавать, у нас есть всего год, чтобы сделать что-то из лыжников. Дальше если нас выпустят, надо уже на международных соревнованиях бегать, а там другие скорости, — сказал специалист.

Латыпов взял реванш

Но и мужской биатлон с утра показал, что способен дарить гонки мирового уровня. Преследование получилось именно таким. Пусть не по скорости — мы не знаем, на каких местах закончили Латыпов и Поршнев с Цветковым, выйди на старт в Хантах Бе и Лагрейд. Но по драматургии это было так идеально, что Островский аплодирует.

Поршнев стартует первым — уже к первому рубежу его догоняет лыжник Серохвостов, Латыпов в 6 секундах. Но Никита всех переиграл — погоня дорого обошлась Даниилу и Эдуарду. По два промаха у обоих — и Поршнев остается снова один. Вторая лежка — и, несмотря на слабый ветер, все ошибаются. Отрыв остается тем же.

Мини-развязка на третьем рубеже. Поршнев мажет три (позже он скажет, что из-за боли в глазу), из подвала откапывается Серохвостов, а лидером становится Латыпов. Бажин тоже рядом — в пяти секундах. Поршнев шестой и, кажется, теряет все шансы на медаль.

СБР

Но на четвертом рубеже снова начинается свистопляска. В лидеры выходит невесть откуда взявшийся Цветков — за ним Латыпов и Поршнев. Никита делает сверхусилие и рывок, делая просвет от Эдика. Но тот выдерживает натиск и к спускам к стадиону отыграл все отставание (сказывается работа лыж). И на финише вырывает победу. Кра-со-та.

И это все на сложнейшей трассе. Снег превратился в кашу после очередного потепления до плюс четырех градусов. Более того, если зайти со стороны парка Самаровский чугас, то по трассе можно пройти в обычных ботинках — контроля нет, все под ответственность каждого горожанина. И вчера я видел, как люди гуляли, а мимо проезжали биатлонисты.

Завтра в Ханты-Мансийске день тренировок и тренерский совет. Все находятся в ожидании решения исполкома МОК по российским спортсменам. Возможно, поэтому отказывается от интервью Матвей Елисеев, говоря: «Обстановка не та». Сборной России на совете, очевидно, можно ставить пятерку — выиграла Кубок Содружества, ни одного поражения на Кубке мира. Но, если серьезно, ввиду ожидаемого решения МОК его значение может поменяться и превратиться в нечто большее, чем просто разборки разных тренеров и групп.