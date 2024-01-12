«Это разбивает мне сердце». Биатлонистки из топ-сборных резко ставят карьеру на паузу

Внезапные заявления от спортсменок из Франции, Германии и Швеции.

Новый год — это время перемен. Многие с 1 января дают себе обещание похудеть, начать заниматься спортом, отдавать все силы и реализовываться в любимом деле. Но то, что произошло в начале 2024-го в мировом биатлоне все равно сложно объяснить. Сразу три биатлонистки из топ-сборных с разницей в день объявили, что ставят свою карьеру на паузу. Разбираемся в причинах.

Психологические проблемы

Самой обсуждаемой спортсменкой в этом списке стала шведка Тильда Йоханссон. Спортсменке всего 24 года. Для многих в этом возрасте происходит рассвет биатлонной карьеры. Но Тильда решила, наоборот, уйти в тень.

«Прошедший год был чрезвычайно напряженным, как физически, так и главным образом психологически. У меня были трудности с поиском мотивации, желания и радости от этого вида спорта, — написала Йоханссон в своих соцсетях. — Спорт высших достижений — сложная штука, и я восхищаюсь всеми в этой сфере и равняюсь на них. Но на данный момент эта отрасль не самая лучшая для меня, и это разбивает мне сердце, потому что я люблю биатлон. Но я не думаю, что именно в нем я сейчас чувствую себя лучше всего. Я возьму паузу в биатлонной карьере на неопределенный срок, чтобы найти способ вернуться к себе. Сейчас я сосредоточусь на себе и постараюсь стать лучшей версией себя».

Прошедший год, в котором Тильде было сложно искать радость от спорта, был лучшим в ее карьере. В сезоне-2022/23 она стала обладательницей Кубка IBU. При этом заглядывала на Кубок мира в Антхольц, где стала двадцатой в гонке преследования. Плюс принесла в свою копилку два серебра чемпионата Европы.

Видимо, Тильду Йоханссон сломал старт нового сезона. Его биатлонистка начала на Кубке мира в домашнем Эстерсунде, где лучшим результатом в трех гонках стало 40-е место пасьюта. Получше было на этапе в Хохльфицене — 27-е и 38-е места. Это нормальные места для тех, кто делает первые полноценные шаги в элите биатлона. Однако в сборной Швеции жесткая конкуренция. Сейчас четыре девушки попадают в топ-20 общего зачета. В итоге тренерский штаб результаты Тильды не убедили. Ее отправили в резерв на Кубок IBU в Мартелл, где она должна была бежать три гонки, но на старт третьей в итоге не вышла.

Решение Йоханссон приостановить карьеру поддержали многие биатлонистки из разных стран. Они называют этот поступок храбрым.

«Я считаю, что это невероятно смело и зрело с ее стороны, — говорит шведка Мона Брорссон NRK. — Элитный спорт — это жесткий образ жизни, который подходит не всем и требует от тебя многого. Если вы не чувствуете радости и мотивации, возможно, лучше сделать перерыв. Но я надеюсь, что она снова обретет радость от спорта, поэтому она вернется».

Тильда Йоханссон. Фото Global Look Press

Отдых от биатлона

Если бы случай с Йоханссон был единичным, то можно было бы их не заметить. Но остановок набралось сразу три за три дня. Эпидемию карьерных пауз начала француженка Хло Шевелье, которая оставила необычное поздравление с наступившим годом.

«С небольшим опозданием я желаю вам счастливого 2024 года. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что мне нужно некоторое время отдохнуть от биатлона. Спасибо за множество добрых сообщений с начала зимы, спасибо моим партнерам за их работу и спасибо моим друзьям и близким, вы потрясающие», — написала биатлонистка.

Хло — 28 лет, и в элите она выступает давно. На ее счету 11 медалей Кубка мира, в том числе три золотых. Правда, почти все они были добыты в командных гонках, где ей помогали действующая обладательница Большого хрустального глобуса Жулия Симон и текущий лидер общего зачета Жюстин Бреза-Буше. Но личный подиум в ее коллекции тоже имеется — в прошлом сезоне она стала второй в спринте на этапе в Антхольце.

Похоже, что Шевалье тоже не смогла справиться с конкуренцией в первой сборной и понижением в резервную команду. До Нового года француженка отбежала на всех трех этапах Кубка мира, где, между прочим, становилась 12-й в спринте в Эстерсунде. Но больше в двадцатку не попадала. 2024-й она начала так же, как и Тильда Йоханссон: две гонки на Кубке IBU в Мартелле — невыход на старт третьей — объявление о паузе в карьере в соцсетях.

Хло Шевелье. Фото Global Look Press

Мартелл стал решающей остановкой и для 27-летней немки Анны Вайдель. В прошлом сезоне она была крепким участником первой сборной страны, заняла 29-е место в общем зачете Кубка мира. Но нынешней зимой Анна пробежала всего три гонки: две на этапе в Хохфильцене, одну — в том самом Мартелле. В отличие от Йоханнсон и Хло Шевалье немку подвело не психологическое, а физическое здоровье.

«Из-за слишком большого количества проблем со здоровьем сезон для меня, к сожалению, уже подошел к концу. Я участвовала в соревнованиях каждую зиму с самого детства. Тем сложнее мне принять это решение сейчас, но, к сожалению, мое тело на данный момент не в форме. Пришло время поправить здоровье».

Пауза в биатлонной карьере не всегда означает полную ее остановку. Но если этот перерыв затягивается, то вернуться в профессиональный спорт бывает практически невозможно.