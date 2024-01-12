Нам впервые показали биатлонную командную гонку. Кажется, что больше этого делать не стоит

Эксперимент на чемпионате России не удался.

Биатлон. Чемпионат России. Чайковский

Командная гонка, женщины

1. Свердловская область (Казакевич, Н. Шевченко, А. Шевченко, Дербушева) — 25.01,7 (1)

2. ХМАО-Югра — 1 (Кудисова, Довгая, Каплина, Носкова) — 2.57,0 (5)

3. ЯНАО (Кирсанова, Токарева, Каюмова, Куклина) — 3.26,7 (5)

Командная гонка, мужчины

1. Белоруссия-1 (Воробей, Тулатин, Лобастов, Лазовский) — 28.16,2 (1)

2. Тюмень-1 (Поварницын, Истамгулов, Логинов, Гараничев) — 1.33,2 (4)

3. Белоруссия-2 (Данилов, Кошин, Авсеенко, Белько) — 1.44,4 (2)

Основная часть чемпионата России по биатлону пройдет в Тюмени в марте. Там разыграют медали в привычных олимпийских дисциплинах: спринт, пасьют, масс-старт, эстафеты. В Чайковском в эти дни проходит, можно сказать, предварительный этап чемпионата. На нем проводятся гонки не самых привычных форматов: суперспринт, командная гонка и большой масс-старт. Наиболее диковинной выглядела пятничная командная гонка, хотя у нее самая богатая история.

Какие правила?

История биатлона начиналась с гонки патрулей. Командная гонка в какой-то мере на нее похожа. В 1988-м ее даже включили в календарь Кубка мира, она даже заглядывала на чемпионаты мира, но до Олимпиады формат добраться не смог. А под конец 90-х Международный союз биатлонистов вообще отказался от командной гонки. Однако в России она осталась. При этом формат ранее никогда не добирался до телеэфира. С ним не были знакомы не только зрители у экранов, но и многие биатлонисты. Например, в Чайковском свою первую командную гонку в карьере пробежал чемпион мира и двукратный призер Олимпиады Александр Логинов.

Правила у гонки на бумаге мудреные, но при первом просмотре все становится более-менее понятно. Команды из четырех человек бегут привычную спринтерскую дистанцию с двумя огневыми рубежами: женщины — 7,5 км, мужчины — 10 км. Старт у команд раздельный с разницей в одну минуту. Но все четверо членов одного коллектива начинают гонку вместе и всю дистанцию должны пройти вместе. Расстояние между первым и четвертым участником команды на специальных отсечках трассы не должно превышать 15 секунд, иначе можно получить минутный штраф.

Самое необычное зрелище — стрельба. На первом рубеже двое участников команды отправляются на лежку, а двое других ожидают их в специальной зоне на выходе со стрельбища. Каждый промах приносит двум стреляющим членам команды штрафной круг в 150 метров. То есть если оба не смогут закрыть на рубеже ни одной мишени, то им обоим предстоит бежать 10 кругов — это лишних полтора километра. А нестреляющие партнеры по команде будут за этим наблюдать из зоны ожидания, а потом они вчетвером отправятся на второй круг. На втором рубеже участники меняются местами: из положения стоя стреляют те, кто не стрелял до этого лежа.

После второго рубежа команды пробегают финальный третий круг. Результат коллектива на финише определяется по последнему участнику.

Фото СБР

Что не так?

Формат выглядит интересно, но на деле появилось много минусов для зрителей. Во-первых, дебютному телепоказу не повезло с погодой. Гонку должны были проводить в субботу, но в этот день в Чайковском ожидался серьезный мороз. Поэтому соревнования перенесли на более теплый, но будний день, что, конечно, сказалось на посещаемости. Полупустые трибуны отнимают у любой гонки зрелищности. Во-вторых, телевизионным болельщикам не очень был понятен ход первой гонки (кто и как стреляет, насколько одна команда отстает от другой) из-за того, что на экране не было соответствующей графики.

Однако это все мелочи. Тем более к мужской гонке с той же графикой все стало намного лучше, хоть и были незначительные недочеты. Главная претензия к командной гонке — отсутствие острой борьбы. Посмотрите, какое преимущество в женской гонке имела команда Свердловской области над всеми остальными. Почти три минуты подопечные Михаила Шашилова привезли серебряным призерам из Югры. А те в свою очередь опередили ямальскую сборную на полминуты. Думаете, за бронзу была серьезная борьба? Нет. Между третьим и четвертым местом — полминуты, между четвертым и пятым — почти 50 секунд и так далее. О том, что свердловская команда станет чемпионом, было понятно уже после второго рубежа, хотя она стартовала под первым номером.

В мужской гонке ожидалось, что соперничество будет посерьезнее. Здесь и команды были поровнее, да их количество больше (10 женских и 14 мужских). Однако первую команду Белоруссии можно было поздравлять тоже сильно заранее. Был момент в трансляции, когда показали графику положений команд после первой стрельбы. Тогда эту отметку прошли шесть коллективов. Белорусы уже на этом отрезке выигрывали у всех больше минуты.

Из-за гигантских (по биатлонным меркам) отрывов не чувствовался нерв гонки. Плюс скорости у команд были не самые высокие, что визуально тоже считывалось. Тренеры называют эту гонку гонкой слабых спортсменов, ведь результат считается по последнему участнику команды. Вспомните, например, как в эстафетах команду Башкирии на четвертом этапе выручал Эдуард Латыпов, принося и себе, и партнерам медали. Здесь скорость Латыпова ничего не решает. Нужно, наоборот, сдерживать себя и оглядываться назад, чтобы твои партнеры не отстали на 15 секунд. В командной гонке в Чайковском башкиры с Бабиковым и Латыповым заняли в итоге последнее, четырнадцатое место.

Есть и хорошие моменты. Здесь можно подумать над тактикой. Кому нужно стрелять лежа, а кому — стоя? Как должны вести себя лидеры команд на дистанции? Каким общекомандным темпом необходимо идти, чтобы никто не «захлебнулся» на огневом рубеже? Маневров значительно больше, чем в той же эстафете. За счет тактики тут действительно можно добиться успехов, даже имея не самый серьезный состав. Например, в мужской гонке вторая команда Белоруссии по именам вообще не выглядела претендентом на медали, однако сумела дотерпеть до бронзы.

Новые форматы (хотя этот и далеко не нов) — это здорово. Их определенно нужно внедрять и развивать. В командной гонке тоже есть своя изюминка, но для телепоказа в ней определенно нужно что-то менять. Дальше зрителей в Чайковском ждут большие масс-старты. Они пройдут в воскресенье, 14 января.