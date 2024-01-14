Корнев повторил жест Йоханнеса Бе на финише. Он впервые выиграл гонку чемпионата России

Итоги биатлонных выходных.

Биатлон. Чемпионат России. Чайковский

Большой масс-старт, женщины

1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 39.45,5 (0)

2. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1.09,4 (2)

3. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 1.16,1 (3)

Большой масс-старт, мужчины

1. Александр Корнев (Удмуртия) — 40.57,2 (2)

2. Эдуард Латыпов (Башкирия) — 15,4 (3)

3. Александр Поварницын (Тюменская область) — 24,8 (3)

Нынешней зимой морозы особенно давят на российский биатлон. В декабре из-за холодов пришлось отменить целый этап Кубка России в Тюмени, хотя все участники уже приехали на соревнования и готовы были стартовать. Похожие опасения имелись и перед началом чемпионата России в Чайковском. Но в этот раз, хоть и с некоторыми изменениями в расписании, биатлонисты отбежали всю программу. Гонки принесли неожиданные и даже сенсационные результаты.

Неудачный эксперимент

Прошедшие в Чайковском гонки — это лишь малая часть чемпионата России. Основные соревнования пройдут в марте в Тюмени, где состоятся гонки в классических олимпийских дисциплинах. А еще в апреле в рамках ЧР планируются биатлонные марафоны: девушки побегут 30 км, а мужчины — 40 км.

В программе январского этапа соревнований были гонки не самых привычных форматов: суперспринт, командная гонка и большой масс-старт. Всех этих дисциплин нет на чемпионатах мира и Олимпиадах. Это не отменяет того, что победители этих стартов в Чайковском получают звание чемпиона России и более высокие (по сравнению с Кубком России) призовые. За золото в личной гонке полагается 100 тысяч, за серебро — 85 тысяч, за бронзу — 70 тысяч рублей.

Если с суперспринтом и большим масс-стартом зрители могли познакомиться еще в прошлом сезоне, то для командной гонки нынешней зимой состоялся дебют. Но дебют телевизионный. Сам формат появился еще в конце 80-х годов прошлого века. Правда, до Олимпиады не добрался, а вскоре был вычеркнут из календаря Кубка мира. В России же, хоть и не регулярно, продолжили проводить командную гонку. В последний раз медали в ней были разыграны в феврале 2022 года, когда сильнейшие биатлонисты страны находились на Играх в Пекине.

Нынешняя зима наглядно показала, почему формат не такой популярный как, например, те же эстафеты. Главная претензия к командной гонке — отсутствие острой борьбы. В женской гонке сборная Свердловской области опередила серебряных призеров из Югры на почти три минуты. У мужчин тоже интрига умерла слишком быстро: первая команда Белоруссии превзошла всех соперников на более полутора минут.

Кстати, белорусы выступали в Чайковском вне зачета. Поэтому звание чемпионов России в командной гонке получила Тюменская команда, финишировавшая второй. Сибирякам и достались положенные за победу призовые. Поэтому после стартов провели две церемонии награждения: с белорусами (а в тройке оказались две команды гостей) и без.

Тамара Дербушева (в центре) выиграла женский масс-старт. Фото СБР

Царица Тамара

В женских гонках громких сюрпризов не было. Соревнования стали бенефисом Тамары Дербушевой. Свердловскую спортсменку сейчас можно назвать сильнейшей биатлонисткой России. Она лидирует в рейтинге Кубка страны и в рейтинге СБР, редко выпадая из тройки сильнейших в гонках.

Свой триумф в Чайковском Дербушева начала с победы в суперспринте, где за россиянкой не смогла угнаться быстроногая белоруска Анна Сола, уступившая 1,2 секунды. Затем Тамара в составе сборной Свердловской области легко забрала золото командной гонки. Таким образом, она защитила титул чемпионки России в этой дисциплине. В 2022-м победу в командной гонке тоже стала первой. Но у Дербушевой были другие напарницы. У нынешних в феврале 2022-го имелись другие дела: Ирина Казакевич выступала на Олимпиаде в Пекине, Анастасия Шевченко восстанавливалась после травмы, а Наталия Шевченко еще не перешла из лыжных гонок в биатлон.

Большой масс-старт прошел полностью под диктовку Тамары. За четыре рубежа она не допустила ни одного промаха, финишировав с огромным преимуществом. Больше минуты ей проиграла недавний лидер рейтинга СБР Виктория Сливко. Тройку призеров замкнула Наталия Шевченко.

Для подопечных Михаила Шашилова соревнования в Чайковском сложились отлично: два золота Дербушевой, две бронзы Шевченко и победа в командной гонке. А у конкурирующей группы Истомина дела идут не так хорошо. Личных медалей нет, к тому же в большом масс-старте девушек постигли неудачи. Елизавета Каплина упала на спуске перед первым рубежом, а Екатерине Носковой пришлось сойти с дистанции из-за спазма межреберной мышцы. Биатлонистка говорила, что не могла нормально дышать.

Сюрпризы у мужчин

В мужских гонках все было намного интереснее. Чемпионами России в личных стартах стали те биатлонисты, которые никогда в карьере не выигрывали даже на этапах Кубка страны.

В суперспринте победу одержал Александр Бектуганов, который после гонки несколько минут ходил в финишном городке с ошарашенными глазами. Золото в гонке ему принесла хорошая стрельба (два промаха за четыре рубежа) и знание трассы. Александр представляет Ямало-Ненецкий автономный округ, но родился он в Чайковском, где и начал свою карьеру.

Этот успех позволил Александру надеть непривычный биб с номером один в большом масс-старте. Но героем гонки стал другой Александр — Корнев. Победу уроженец Удмуртии тоже одержал во многом за счет стрельбы. Все решалось на последнем рубеже, куда пришла лидирующая группа из пяти человек. Но только Корнев обошелся без промахов. Его преимущество над преследователями на выходе со стрельбища было от 28 секунд.

Понимая, что никто его уже не догонит, Александр позволил себе небольшую шалость. Он остановился перед финишной чертой, развернулся к зрительской трибуне, присел на одно колено и изобразил выстрел из невидимой винтовки. Таким образом, Корнев сделал отсылку на Йоханнеса Бе. Норвежец делал подобный жест на финише пасьюта на чемпионате мира в прошлом году. Йоханнес тогда тоже делал отсылку, но на своего соотечественника футболиста Эрлинга Холанна. Форвард в свою очередь таким образом отпраздновал гол в ворота «Вольфсбурга», когда сам еще играл за дортмундскую «Боруссию».

Теперь биатлонисты переезжают в Ижевск, где пройдет очередной этап Кубка России. Этап пройдет с 18 по 21 января. В программе индивидуальные гонки, спринты и большие масс-старты.