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Сегодня, 13:30

Россиянка Виролайнен дебютирует за Финляндию. Дочь Анфисы Резцовой заявлена на Кубок IBU

Сергей Подушкин
Обозреватель
Дарья Виролайнен.
Фото Global Look Press
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Мать троих детей возвращается в международный биатлон.

Известная российская биатлонистка Дарья Виролайнен дебютирует за сборную Финляндии на Кубке IBU в финском Контиолахти, который пройдет с 30 ноября по 3 декабря. Впрочем, старшая дочь легендарной Анфисы Резцовой уже давно живет в стране Суоми с мужем этническим финном и тремя детьми. Но все равно интригует, каких результатов добьется 34-летняя спортсменка после возвращения на международные старты? Ведь вслед за Кубком IBU наверняка последуют гонки Кубка мира и чемпионата мира.

Пять с лишним лет без Кубка мира

Виролайнен можно назвать уникальной биатлонисткой. Поскольку мало кто возвращается в большой спорт после рождения третьего ребенка. Дарья, выйдя замуж за российского и белорусского лыжника Романа Виролайнена, первого сына родила еще в 18 лет — в 2007-м. Что, вероятно, немного притормозило ее карьеру. Тем не менее она вернулась к соревнованиям, постепенно прогрессировала и сразу после Олимпиады в Сочи, в марте 2014-го получила шанс на Кубке мира. И кубковый дебют в словенской Поклюке прошел замечательно — российская биатлонистка финишировала второй в спринте и девятой в гонке преследования.

Лучшим для Виролайнен в составе нашей сборной стал сезон-2014/15. Тогда Дарья зарекомендовала себя одним из лидеров национальной команды, заняла 16-е место в общем зачете Кубка, а на чемпионате мира в Контиолахти в индивидуальной гонке только обидный промах на третьем огневом рубеже помешал ей побороться за золото в индивидуальной гонке. Тогда чемпионкой стала Екатерина Юрлова, а Виролайнен финишировала пятой с отставанием в 37,9 секунды. В том же сезоне на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце она стала вторым призером в преследовании.

Дарья Виролайнен.
Фото Андрей Аносов / СБР

Однако затем результаты биатлонистки пошли на спад — после сезона-2015/16 на двух последующих Кубках мира спортсменка появлялась в составе нерегулярно, пусть и отметилась четвертым местом в спринте в Контиолахти в 2017-м. А по окончании сезона-2017/18 она и вовсе выпала из состава сборной. Пусть и по уважительной причине — ушла в декретный отпуск и в марте 2019-го родила второго сына.

После этого в сборную России Дарья вернуться так и не смогла. Не исключено, причиной стала и пандемия, из-за которой стало гораздо сложнее с логистикой. Ведь еще в 2016-м Виролайнен вместе с мужем перебралась на постоянное место жительство в Финляндию, а именно, в Хельсинки. К тому же в январе 2022-го она родила третьего сына. Впрочем, завершать карьеру не захотела. И после получения финского гражданства и выхода из декрета решила-таки вновь попробовать вернуться в спорт. В прошлом году она была замечена на внутренних финских стартах, но тогда тренировалась в облегченном режиме.

Дарья Виролайнен. Heratys*. Российская биатлонистка Виролайнен возродила свою карьеру в Финляндии

Есть биатлонистки и постарше

К полноценной подготовке дочь Анфисы Резцовой, ушедшей из жизни в минувшем октябре в возрасте 58 лет, вернулась только в начале лета. В середине августа Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил ей право представлять Финляндию на международных стартах. А в конце августа Дарья рассказывала, что первый сбор провела в горах, на Семинском перевале, при помощи своего первого тренера Леонида Мякишева.

«Наверное, у каждого спортсмена есть цели, которые не были достигнуты. Я чувствую, что еще могу совершенствоваться. Национальная команда оказала мне теплый прием. Я не очень хорошо говорю по?фински, но уже успела пообщаться со спортсменами. У меня хорошие отношения с главным тренером и президентом федерации», — в начале октября рассказывала Виролайнен сайту федерального спортивного телеканала. Ранее в качестве причины возобновления карьеры Дарья назвала желание бросить вызов самой себе и попробовать в других условиях снова показывать результаты. Судя по всему, достаточно высокие.

«Стараюсь жить сегодняшним днем. Не хочу ставить перед собой больших целей, но надеюсь приблизиться к уровню, на котором я завершала выступления», — сообщила биатлонистка изданию Yle. В начале сентября Виролайнен выступила на летних чемпионатах Эстонии и Финляндии, причем оказалась на том уровне вполне конкурентоспособной — выиграла бронзу чемпионата Эстонии и серебро чемпионата Финляндии в масс-стартах.

Дарья Виролайнен.
Фото Андрей Аносов / СБР

В нашей стране к решению спортсменки отнеслись спокойно, в целом даже положительно. Многие понимают, что в нашей национальной команде конкуренция высока, да и от международных стартов россияне отстранены. Очевидно, что пробиться в сборную Финляндии для Дарьи будет проще, чем в сборную России. Знаменитая обладательница трех Кубков мира Кайса Макарайнен уже завершила карьеру, а по итогам прошлого Кубка мира только две финские биатлонистки Мари Эдер (22-е место) и Суви Минккинен (27-е место) пробились в топ-50 общего зачета. Кстати, третьим номером сборной в сезоне-2022/23 стала Анастасия Киннунен, в девичестве Дуборезова — 38-летняя ныне биатлонистка ранее участвовала в двух Олимпиадах в составе сборной Белоруссии. Так что Виролайнен в свои 34 года отнюдь не самая возрастная биатлонистка в Финляндии.

А ее выступление на втором по значимости международном турнире — Кубке IBU не должно смущать — после такого перерыва даже логично начинать со стартов попроще, тем более они пройдут в Финляндии. Если Дарья покажет более-менее достойные результаты, то наверняка уже в декабре вернется на Кубок мира.

Биатлон
Сборная Финляндии по биатлону
Дарья Виролайнен
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