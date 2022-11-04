Бронзовый призер Олимпиады-2022 в бобслее де Брюин дисквалифицирована за допинг на три года

Канадская бобслеистка, бронзовый призер Олимпиады-2022 Кристин де Брюин дисквалифицирована на три года за допинг.

Как сообщает Канадский центр по вопросам этики в спорте, в пробе 33-летнеей спортсменки, сданной во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный лигандрол.

Издание CBC информирует, что де Брюин не стала подавать апелляцию из-за нехватки финансов, формально признав дисквалификацию.

Де Брюин на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала бронзу в монобобе, а в 2019 выиграла бронзу в женском зачете и серебряную медаль в командной эстафете на чемпионате мира в Уистлере.