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Допинг

Сегодня, 22:25

Бронзовый призер Олимпиады-2022 в бобслее де Брюин дисквалифицирована за допинг на три года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Канадская бобслеистка, бронзовый призер Олимпиады-2022 Кристин де Брюин дисквалифицирована на три года за допинг.

Как сообщает Канадский центр по вопросам этики в спорте, в пробе 33-летнеей спортсменки, сданной во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный лигандрол.

Издание CBC информирует, что де Брюин не стала подавать апелляцию из-за нехватки финансов, формально признав дисквалификацию.

Де Брюин на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала бронзу в монобобе, а в 2019 выиграла бронзу в женском зачете и серебряную медаль в командной эстафете на чемпионате мира в Уистлере.

Источник: https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/bobsleigh/christine-de-bruin-doping-suspension-1.6640740
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