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Сегодня, 12:56

Федерация бобслея России выдвинула Олега Соколова на пост главного тренера сборной

Виктория Кравченко

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал, что Олег Соколов выдвинут на пост главного тренера сборной России по бобслею и скелетону.

«Федерация бобслея России выдвинула Олега Соколова на пост главного тренера сборной страны. Но он пока не утвержден в этой должности Министерством спорта России. Эта задержка во многом связана с поздним проведением отчетно-выборной конференции. Но этот вопрос решается, и я думаю, что в скором времени Олег Геннадьевич будет официально утвержден», — цитирует Пегова ТАСС.

51-летний специалист возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год.

Источник: https://tass.ru/sport/15959905
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