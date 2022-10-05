Федерация бобслея России выдвинула Олега Соколова на пост главного тренера сборной

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал, что Олег Соколов выдвинут на пост главного тренера сборной России по бобслею и скелетону.

«Федерация бобслея России выдвинула Олега Соколова на пост главного тренера сборной страны. Но он пока не утвержден в этой должности Министерством спорта России. Эта задержка во многом связана с поздним проведением отчетно-выборной конференции. Но этот вопрос решается, и я думаю, что в скором времени Олег Геннадьевич будет официально утвержден», — цитирует Пегова ТАСС.

51-летний специалист возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год.