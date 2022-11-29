Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Любительский

Сегодня, 11:38

Фьюри: «Я бы отдал 100 долларов, чтобы посмотреть на бой моего отца с Джейком Полом на голых кулаках»

Тайсон Фьюри хотел бы посмотреть на бой своего отца с Джейком Полом
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) прокомментировал потасовку своего отца Джона Фьюри с Джейком Полом (6-0) после боя Томми Фьюри (8-0) и Ролли Ламберта (15-2).

«Мой отец вырвал бы ему [Полу] сердце и скормил ему же. А этому человеку почти 60 лет, — сказал Фьюри на The MMA Hour. — Я хочу, чтобы мой отец и Джейк Пол подрались на голых кулаках. Вот это было бы зрелище! Я бы отдал 100 долларов, чтобы на это посмотреть».

Пол победил Андерсона Сильву (34-11) единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.
 

Бокс
Джейк Пол
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
«Мартен — ты свинья». Как француз Фуркад унижал российский биатлон
Гана и Корея выдали невероятный триллер с пятью голами. Пока это лучший день ЧМ-2022
Барбашов: на правобережье Херсонской области насмерть забили мать и сына из-за денег
Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Актриса Наталия Стешенко — биография, карьера, фильмы
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника в первом раунде в бою по правилам ММА