Ковалев получил пояс WBC стоимостью 45 тысяч долларов

Чемпион мира по трем престижным версиям в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев получил бриллиантовый пояс по версии WBC стоимостью 45 тысяч долларов. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас. Напомним, в своем последнем поединке Ковалев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, победив техническим нокаутом канадца Жана Паскаля.

– Бриллиантовый пояс дал Сергею возможность претендентского боя за титул по версии WBC. Это не дешевый пояс, он стоит 45 тысяч долларов, и там есть настоящие бриллианты.