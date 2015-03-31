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Бокс и ММА

31 марта 2015, 11:26

Ковалев получил пояс WBC стоимостью 45 тысяч долларов

Роман Шишов
Корреспондент
Сергей КОВАЛЕВ. .
Фото AFP
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Чемпион мира по трем престижным версиям в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев получил бриллиантовый пояс по версии WBC стоимостью 45 тысяч долларов. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас. Напомним, в своем последнем поединке Ковалев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, победив техническим нокаутом канадца Жана Паскаля.

– Бриллиантовый пояс дал Сергею возможность претендентского боя за титул по версии WBC. Это не дешевый пояс, он стоит 45 тысяч долларов, и там есть настоящие бриллианты.

 

Сергей Ковалев
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