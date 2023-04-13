США и Великобритания выйдут из IBA и объявят о создании своей организации

США, Великобритания и еще две страны собираются в скором времени объявить о выходе из Международной ассоциации бокса (IBA), которая допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам, сообщает Inside the Games.

По информации источника, страны планируют создать новую организацию под названием World Boxing для участия в олимпийском отборе.

В 2019 году IBA была лишена статуса признания из-за внутреннего финансового и управленческого кризиса.

МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако ряд предъявляемых требований не были выполнены. В связи с этим МОК взял на себя задачу по организации олимпийских соревнований на Играх в Париже.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.