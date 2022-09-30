Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 18:42

25-летний боксер из Колумбии умер от полученных во время боя травм

Иван Шитик
Корреспондент
Колумбийский боксер Луис Киньонес скончался от травм.
Фото Global Look Press

Колумбийский боксер Луис Киньонес скончался 30 сентября, сообщает The Sun.

25-летний боксер умер от травм, полученных во время поединка.

Киньонес 24 сентября провел бой весовой категории до 63,5 кг против венесуэльского боксера Хосе Муньоса в Барранкилье. Бой завершился в заключительном, восьмом, раунде тяжелым нокаутом колумбийца, которого унесли с ринга на носилках.

Боксер был прооперирован из-за черепно-мозговой травмы и введен в состояние искусственной комы.

Кионьонес начал свою профессиональную карьеру в 2018 году. На счету боксера 10 побед (6 нокаутом) и 1 поражение.

1
0
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Валуев будет комментировать турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», несмотря на повестку

Президент IBA Умар Кремлев: «Пришло время разрешить всем спортсменам России и Белоруссии участвовать во всех официальных соревнованиях»