25-летний боксер из Колумбии умер от полученных во время боя травм

Колумбийский боксер Луис Киньонес скончался 30 сентября, сообщает The Sun.

25-летний боксер умер от травм, полученных во время поединка.

Киньонес 24 сентября провел бой весовой категории до 63,5 кг против венесуэльского боксера Хосе Муньоса в Барранкилье. Бой завершился в заключительном, восьмом, раунде тяжелым нокаутом колумбийца, которого унесли с ринга на носилках.

Боксер был прооперирован из-за черепно-мозговой травмы и введен в состояние искусственной комы.

Кионьонес начал свою профессиональную карьеру в 2018 году. На счету боксера 10 побед (6 нокаутом) и 1 поражение.