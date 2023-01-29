Бетербиев: «Было бы приятно встретиться с Биволом. Это будет действительно хороший бой»

Российский боксер Артур Бетербиев после победы над британцем Энтони Ярдом рассказал, с кем бы хотел встретиться на ринге.

«Думаю, было бы приятно встретиться с Дмитрием Биволом. Это будет действительно хороший бой», — сказал Бетербиев после боя.

На счету Бетербиева 19 побед (все — нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере. 38-летний боксер в седьмой раз защитил чемпионский пояс IBF, в четвертый раз — титул WBC и впервые защитил титул WBO.

У Бивола 21 бой и 21 победа, в том числе 11 — нокаутом.