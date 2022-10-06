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Сегодня, 07:47

Бивол и Шакил О'Нил провели битву взглядов

Евгений Козинов
Корреспондент
Дмитрий Бивол и Шакил О`Нил.
Фото Соцсети

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) опубликовал фотографию, на которой он стоит вместе с легендарным баскетболистом, членом Зала славы НБА Шакилом О'Нилом.

Бивол прибыл в Абу-Даби в конце сентября. Он будет проходить акклиматизацию перед его боем с непобежденным Хильберто Рамиресом (44-0). Поединок состоится 5 ноября. На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

В прошлом бою россиянин победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Дмитрий Бивол
Шакил О`Нил
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