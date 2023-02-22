Бой Бивола и Бетербиева в разработке на июнь

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что он ведет переговоры об объединительном поединке между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0).

«Кто-то сказал мне, что мы якобы подписали контракт на бой Бивол — [Джошуа] Буатси, но это неправда, — приводит слова Хирна Boxing Scene. — Мы хотим, чтобы он [Буатси] дрался с Дмитрием Биволом, но мы ведем переговоры о том, чтобы Бивол дрался с Канело в сентябре или с Бетербиевым в июне, если он будет готов к бою после Рамадана.

При этом я не могу заставить Канело прекратить говорить о матче-реванше [с Биволом], он просто отчаянно хочет этого реванша. Но сначала он будет драться с Джоном Райдером в мае.

Если Бивол будет драться с Буатси, то поединок, скорее всего, пройдет в Америке, но я не против провести его в Великобритании".

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.