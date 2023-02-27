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Сегодня, 08:54

Брат Фьюри: «Тайсон либо подерется с Усиком, либо завершит карьеру»

Брат Фьюри заявил, что Тайсон завершит карьеру, если не подерется с Усиком
Давид Хачатрян
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Брат и член команды чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), Шейн, заявил, что Тайсон может повесить перчатки, если объединительный бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) не состоится.

«Все зависит от того, в каком состоянии находится Тайсон. В данный момент Тайсон думает о том, чтобы провести этот бой [с Усиком] или завершить карьеру, и на этом все. Так что они либо сделают бой, либо все будет так, как будет. Мы не думаем о Джошуа или о ком-то еще», — сказал Шейн IFL TV.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной. Сейчас ведутся переговоры.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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