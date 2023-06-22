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Сегодня, 15:20

Цзю об отзыве признания IBA: «МОК работает против Кремлева, хотя он столько сделал для спорта»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение МОК отозвать признание Международной ассоциации бокса.

«Сильно отрицательно отношусь к данному решению. Оно чисто политическое, МОК работает против Умара. Еще с ним не созванивался по этому вопросу, чтобы поддержать его, помочь. Это усложняет отбор спортсменов на Олимпиаду, год всего лишь остался. Чем-то Умар им [МОКу] не понравился, хотя он столько всего сделал для спорта. Он прежде всего защищает интересы спортсменов. Это чисто политический вопрос», — сказал Цзю «СЭ».

За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Президентом IBA является Умар Кремлев, которые 14 июня заявил, что проблемы организации связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК. Также глава IBA поставил под сомнение честность и прозрачность работы Международного олимпийского комитета из-за внеочередной сессии организации, которая будет созвана 22 июня для решения вопроса об отзыве признания Международной ассоциации бокса.

Костя Цзю
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