Оскар Де Ла Хойя: «Джейк Пол поборется за титул чемпиона мира»

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя поблагодарил Джейка Пола (7-1) за то, что он привлекает молодежь к боксу.

«Спасибо, Джейк Пол, за то, что приобщаешь молодых фанатов к спорту, который я люблю больше всего. Тебе еще много над чем нужно работать на ринге, но со временем, я верю, ты сможешь побороться за титул чемпиона мира», — написал Де Ла Хойя в соцсети X.

Пол победил Нейта Диаса (0-1) единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.