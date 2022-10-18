Девин Хейни: «Я лучший боксер в мире»

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) считает, что он заслуживает места в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Я должен быть в рейтинге бойцов вне зависимости от категории, — приводит слова Хейни BoxingScene. — В первом бою они говорили, что я работал только джебом. Сегодня я показал им свою правую руку. Я показал, насколько я разносторонний боец. Я приехал в Австралию не один, а два раза. Я дважды победил этого парня в его родном городе. Я точно заслуживаю места в рейтинге бойцов вне зависимости от категории. Я хочу драться с лучшими бойцами мира. Я считаю, что я лучший боец мира. Кто бы ни был следующим, я готов».

Хейни, возможно, следующий бой проведет против победителя пары Василий Ломаченко (16-2) — Джемейн Ортис (16-0). Бой состоится 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.