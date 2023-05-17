Джермелл Чарло должен подраться с Цзю не позднее 30 сентября

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) должен провести защиту своих титулов против временного чемпиона WBO в первом среднем весе Тима Цзю (22-0) не позднее 30 сентября, иначе у американца отнимут пояса.

Однако при таком сценарии Цзю должен победить мексиканца Карлоса Окампо (34-2), сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон со ссылкой на заявление WBO.

Цзю подерется с Окампо 18 июня в Gold Coast Convention and Exhibition Centre в Австралии. В прошлом бою он нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Поединок состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Бой Чарло и Цзю должен был состояться в январе 2023 года, но за месяц до этого американец сломал руку, из-за чего поединок был отменен. Чарло подтвердил, что хочет встретиться с Цзю в июле или августе.