Джейк Пол: «Диас провел мне гильотину! Он, черт возьми, действительно душил меня»

Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) после победы над экс-бойцом UFC Нейтом Диасом (0-1) заявил, что в конце поединка Диас попытался его задушить.

«Он сделал гильотину! Он, черт возьми, душил меня, он действительно душил меня. Я подумал: «Это безумие». Я не думал, что он остановится, у него это получалось. Это забавно. Вот почему я хочу провести бой по правилам ММА. Если бы это было в ММА, я бы опустился на две ноги, поднял его и уронил на голову», — сказал Пол после боя.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Поединок состоялся 5 августа в Далласе, США и проходил по правилам бокса.