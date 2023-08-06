Теренс Кроуфорд хочет подраться с Джермеллом Чарло: «Я иду за ним»

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) заявил, что планирует провести бой против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«В данный момент я ищу большие возможности, как, например, бой с Джермеллом Чарло. Я немного успокоил его [во время боя со Спенсом]. Мы уже некоторое время общаемся. Я просто решил дать ему понять, что я тоже приду за ним», — сказал Кроуфорд в интервью Hot 97.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.