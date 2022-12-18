Джонни Нельсон: «Джошуа следует взять годичный перерыв»

Британский боксер-тяжеловес Джонни Нельсон (45-12) считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) должен перезагрузить свою карьеру.

«В данный момент Джошуа на перепутье. Он тренируется у разных тренеров, а потом говорит: «Я могу взять перерыв на год». Я считаю, что Энтони должен расслабиться, перезагрузиться, — отметил Нельсон в интервью iFL TV. — Пусть потренируется в разных залах, почувствует себя в своей тарелке, а потом скажет себе: «Я перезагрузился и готов к бою».

Только взгляните, чего он достиг. Он занимается боксом с 18 лет. Он достиг феноменальных результатов, но он все еще разбит, он все еще не оправился от тех двух поражений от Усика. Ему нужно время, чтобы вернуть силы и уверенность. Ему нужна мотивация, не связанная с финансовой составляющей, ведь у него столько денег, сколько мы с вами никогда не сможем потратить".

Александр Усик (20-0) в прошлом бою победил Джошуа раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.